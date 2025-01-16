Askeri sırlar egzersiz uygulamasıyla ifşa oldu: Fransa'nın gizli üssü ortaya çıktı!
Fransa'da askeri güvenlik büyük bir skandalla sarsıldı. Le Monde gazetesinin yaptığı habere göre, Fransız Deniz Kuvvetleri personeli, popüler fitness uygulaması Strava üzerinden gizli askeri bilgileri istemeden ifşa etti. Strava uygulaması, denizaltı devriye rotalarından, nükleer balistik füze denizaltılarının hareket saatlerine kadar birçok hassas bilgiyi kamuya açıkladı.
Fransız Deniz Kuvvetleri, popüler egzersiz uygulaması Strava üzerinden gizli askeri bilgilerin yanlışlıkla paylaşılması sonucu büyük bir güvenlik skandalı ile karşı karşıya kaldı.