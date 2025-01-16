Askeri sırlar egzersiz uygulamasıyla ifşa oldu: Fransa'nın gizli üssü ortaya çıktı!

FARKINDA OLMADAN SIZINTI

Strava, genellikle bireylerin egzersizlerini takip etmek amacıyla kullandığı bir platform olarak bilinse de, bu uygulama Fransız Deniz Kuvvetleri için büyük bir güvenlik açığına yol açtı.

GPS verilerini kullanan uygulama, askeri personelin kişisel antrenman bilgilerini kaydetmesi sonucu, gizli askeri tatbikatlar ve nükleer denizaltıların güzergah bilgilerini sızdırdı.