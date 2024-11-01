Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri!

Kaliforniya'nın Sonora Çölü'nde bulunan Slab City, resmi bir şehir statüsüne sahip olmaması nedeniyle yasaların geçmediği, alternatif yaşam tarzlarıyla dolu bir bölge. ABD'deki son özgür yer olarak adlandırılan bu yerleşim yeri, özgürlükle beraber bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. İşte Slab City ile ilgili bilmeniz gerekenler.

Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri! - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sonora Çölü'nde bulunan resmi bir şehir statüsüne sahip olmayan Slab City, yasaların ve yönetim yapılarının geçerli olmadığı bir yaşam alanına sahip. 

DÜNYA HABERLERİ

Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri! - 2

ASKERİ ÜS OLARAK İNŞA EDİLDİ

Meksika sınırına 50 kilometre mesafedeki ıssız ve kurak bölge 1930'larda bir askeri üs olarak inşa edildi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra terk edilen şehre  ilk yerleşim 1950'lerde başladı.  

Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri! - 3

"SON ÖZGÜR YER"

"ABD'deki son özgür yer" olarak bilinen bu yaşam alanı, alternatif yaşam tarzı arayan birçok kişiyi kendine çekiyor. Yaz aylarında nüfus 3 bine kadar çıkarken, kış aylarında bu rakam yaklaşık 2 bin kişiye düşüyor.  Yaz-kış kalan yerleşimcilerin sayısı ise 200-250 civarında. 

Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri! - 4

TEMEL İHTİYAÇLAR SINIRLI

Sıcak çöl ikliminde, yazın sıcaklık gündüzleri 45-50 dereceye kadar yükselirken, geceleri ise 0-5 dereceye düşüyor.

Resmi bir statüsü olmadığı için burada imar izni yok ve sakinler, çadırlarda, karavanlarda veya derme çatma prefabrik evlerde kalıyor. Elektrik, akan su veya kanalizasyon gibi temel altyapıları da eksik. 

Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri! - 5

EMEKLİLERİN TERCİHİ

Slab City, bir düzineden fazla mahalleye sahip. Her mahalle, kendine özgü kurallara ve kültürel dinamiklere ev sahipliği yapıyor.

2020 itibarıyla Doğu İsa ve Slab City olarak ikiye bölünen şehir, birçok emekli ve karavan sahibinin tercihi haline geliyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve altyapı eksiklikleri yaşam koşullarını zorlaştırıyor.

Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri! - 6

SUÇ İŞLEMEK SORUN DEĞİL

Slab City, yasaların olmadığı bir yaşam alanı olarak birçok kişi için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Ancak burada yaşamanın zorlukları, hırsızlık ve vandalizm gibi sorunlarla birleşince, sakinler için hayatta kalma mücadelesi haline geliyor.

Burada suç işlemenin sorun olmadığını söyleyen sakinler, bunun toplulukta güvenlik açığı yarattığını belirtiyor.

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