Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri!

EMEKLİLERİN TERCİHİ

Slab City, bir düzineden fazla mahalleye sahip. Her mahalle, kendine özgü kurallara ve kültürel dinamiklere ev sahipliği yapıyor.

2020 itibarıyla Doğu İsa ve Slab City olarak ikiye bölünen şehir, birçok emekli ve karavan sahibinin tercihi haline geliyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve altyapı eksiklikleri yaşam koşullarını zorlaştırıyor.