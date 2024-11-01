Askeri üs olarak inşa edildi, kuralsız bölge haline geldi: Özgürlükler ülkesinin en özgür şehri!
Kaliforniya'nın Sonora Çölü'nde bulunan Slab City, resmi bir şehir statüsüne sahip olmaması nedeniyle yasaların geçmediği, alternatif yaşam tarzlarıyla dolu bir bölge. ABD'deki son özgür yer olarak adlandırılan bu yerleşim yeri, özgürlükle beraber bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. İşte Slab City ile ilgili bilmeniz gerekenler.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sonora Çölü'nde bulunan resmi bir şehir statüsüne sahip olmayan Slab City, yasaların ve yönetim yapılarının geçerli olmadığı bir yaşam alanına sahip.