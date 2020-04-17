Aslanlar corona virüs nedeniyle boşalan yolda keyif yaptı

Park korucusu “Aslanlar araçtaki insanlara alışkın. Tüm hayvanların yürüyerek gelen insanlardan daha fazla içgüdüsel korkuları vardır, eğer yürüseydim bu kadar bile yaklaşmama izin vermezlerdi” dedi.

Ancak korucular, yollar artık hareketsiz olduğu için aslanların güvenli bir yer olduğunu düşünmelerini istemiyor.