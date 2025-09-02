Aspirinden daha etkili olduğu ortaya çıktı
Madrid’de düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi'nde sunulan çığır açıcı bir araştırmaya göre, klopidogrel adlı kan sulandırıcı ilaç, kalp krizi ve felçleri önlemede aspirinden daha etkili.
Lancet dergisinde yayımlanan çalışmada, klopidogrelin yalnızca kalp krizi ve felç riskini azaltmakta aspirinden üstün olduğu değil, aynı zamanda benzer düzeyde kanama riski taşıdığı ortaya kondu. Uzun süredir, klopidogrelin daha fazla kanama yan etkisine yol açabileceği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, her iki ilacın bu açıdan benzer profillere sahip olduğunu gösterdi.