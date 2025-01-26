Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman?

Gezegenler tam anlamıyla hizalanmamış olsa da, Güneş Sistemi’ndeki yörüngesel düzlemleri nedeniyle gökyüzünde bir yay şeklinde görünecekler.



Birleşik Krallık’taki Fifth Star Labs’te bilim iletişimcisi ve astronom olan Jenifer Millard, bu deneyimi şöyle açıklıyor: "Gezegenlere kendi gözlerinizle bakmanın çok özel bir yanı var. Evet, Google'da bu gezegenlerin daha etkileyici görüntülerini görebilirsiniz. Ama bu cisimlere baktığınızda, gözlerinize ulaşan bu fotonlar milyonlarca ya da milyarlarca mil boyunca uzayda yolculuk etmiş oluyor."