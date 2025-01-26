Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman?
2025 yılı, astronomi tutkunları için büyüleyici bir görsel şölen sunuyor. Güneş Sistemi’nin altı gezegeni – Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün – şu sıralar açık havada, geceleri gökyüzünde izlenebiliyor. Bu kozmik dansa şubat ayı boyunca tanıklık etme şansı varken, ayın son günlerinde bu gösteriye Merkür de katılarak eşsiz bir tablo oluşturacak. Yedi gezegenin bir arada sergilendiği bu nadir olay, gökyüzü meraklılarının kaçırmak istemeyeceği unutulmaz bir deneyim olacak. Peki, yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman gerçekleşecek?
Güneş Sistemi’nin altı gezegeni—Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün—şu sıralar, özellikle havanın açık olduğu gecelerde gökyüzünde gözlemlenebiliyor. Şubat ayı boyunca bu görkemli manzaraya tanıklık etmek mümkün. Ancak ayın sonlarına doğru bu görsel şölene çok özel bir ekleme yapılacak: Yedinci gezegen Neptün de bu kozmik sahneye katılacak.