Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman?

2025 yılı, astronomi tutkunları için büyüleyici bir görsel şölen sunuyor. Güneş Sistemi’nin altı gezegeni – Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün – şu sıralar açık havada, geceleri gökyüzünde izlenebiliyor. Bu kozmik dansa şubat ayı boyunca tanıklık etme şansı varken, ayın son günlerinde bu gösteriye Merkür de katılarak eşsiz bir tablo oluşturacak. Yedi gezegenin bir arada sergilendiği bu nadir olay, gökyüzü meraklılarının kaçırmak istemeyeceği unutulmaz bir deneyim olacak. Peki, yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman gerçekleşecek?

Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 1

Güneş Sistemi’nin altı gezegeni—Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün—şu sıralar, özellikle havanın açık olduğu gecelerde gökyüzünde gözlemlenebiliyor. Şubat ayı boyunca bu görkemli manzaraya tanıklık etmek mümkün. Ancak ayın sonlarına doğru bu görsel şölene çok özel bir ekleme yapılacak: Yedinci gezegen Neptün de bu kozmik sahneye katılacak.

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Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 2

MERKÜR DE DAHİL OLACAK

Özellikle 28 Şubat gecesi, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir gece olacak. Hava durumunun müsait olduğu yerlerde içinde Merkür'ün de olduğu yedi gezegen birden gökyüzünde görülebilecek.

Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 3

7 GEZEGENİN TAMAMI GÖRÜLEBİLECEK

O gece Güneş Sistemi'ndeki yedi gezegenin tamamı, uygun hava koşulları ve doğru gözlem teknikleriyle bir arada görülebilecek. Venüs, akşam saatlerinde batı ufkunda parlak bir şekilde ışıldarken, Jüpiter ve Mars gibi diğer gezegenler farklı konumlarda yer alacak.

Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 4

Satürn ve Uranüs ise daha dikkatli bir gözlem ya da küçük bir teleskop yardımıyla fark edilebilecek. Bu nadir olay, astronomik gözlemler yapmak ya da sadece evrenin güzelliğine tanıklık etmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 5

Gökyüzüne meraklıysanız, bu özel anı kaçırmamak için hazırlığınızı yapın. Şubat ayı boyunca gezegenlerin konumlarını takip edebilir, gözlem için teleskop ya da dürbün gibi ekipmanlardan yararlanabilirsiniz.

Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 6

GEZEGENLER DİZİLİMİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bu tür olaylar sadece gökyüzü meraklıları için bir görsel şölen olmakla kalmıyor, aynı zamanda Güneş Sistemi'miz üzerinde gerçek etkileri olabiliyor ve evrendeki yerimize dair yeni bilgiler edinmemizi sağlayabiliyor.


Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 7

Güneş Sistemi'ndeki sekiz ana gezegen, Güneş'in etrafında aynı düzlemde döner ve her biri farklı hızlara sahiptir. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, bir yörüngesini – yani Merkür'deki bir yılı – 88 günde tamamlar. Dünya'nın yılı, bildiğiniz gibi 365 gündür. Diğer yandan, Neptün bir yörüngeyi tamamlamak için 60.190 güne, yani yaklaşık 165 Dünya yılına ihtiyaç duyar.




Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 8

Gezegenlerin farklı hızlarda hareket etmesi, zaman zaman birkaçının Güneş'in aynı tarafında kabaca hizalanmasına neden olur. Eğer yörüngeler doğru şekilde hizalanırsa, Dünya'dan bakıldığında, birden fazla gezegen aynı anda gece gökyüzünde görülebilir. Nadir durumlarda, tüm gezegenler Güneş'in ekliptik yolunda, yani Güneş’in izlediği hat boyunca hizalanır ve gece gökyüzünde bir araya gelir.

Astronomi takviminde büyük gün! 7 gezegen bir araya geliyor: Yedi gezegen dizilimi (hizalanması) ne zaman? - 9

Gezegenler tam anlamıyla hizalanmamış olsa da, Güneş Sistemi’ndeki yörüngesel düzlemleri nedeniyle gökyüzünde bir yay şeklinde görünecekler.

Birleşik Krallık’taki Fifth Star Labs’te bilim iletişimcisi ve astronom olan Jenifer Millard, bu deneyimi şöyle açıklıyor: "Gezegenlere kendi gözlerinizle bakmanın çok özel bir yanı var. Evet, Google'da bu gezegenlerin daha etkileyici görüntülerini görebilirsiniz. Ama bu cisimlere baktığınızda, gözlerinize ulaşan bu fotonlar milyonlarca ya da milyarlarca mil boyunca uzayda yolculuk etmiş oluyor."

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