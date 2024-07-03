Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor?
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Yılın düğünü olarak tanımlanan tören, 12-14 Temmuz tarihleri arasında damat Anant'ın anne ve babası Mukesh ve Nita Ambani'nin 16 bin kişi kapasiteli 27 katlı konutunda gerçekleştirilecek. Peki yılın düğününde bizi neler bekliyor?
YILIN DÜĞÜNÜNE HAZIRLIK
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani, bu ayın sonlarında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Radhika Merchant ile "yılın düğünü" olarak tanımlanan görkemli bir törenle evlenmeye hazırlanıyor.
Düğün öncesi yapılan abartılı kutlamalar Hint medyasını şimdiden heyecanlandırırken sosyal medyada bundan sonra ne olacağı konuşuluyor.