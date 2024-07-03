Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor?

YILIN DÜĞÜNÜNE HAZIRLIK

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani, bu ayın sonlarında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Radhika Merchant ile "yılın düğünü" olarak tanımlanan görkemli bir törenle evlenmeye hazırlanıyor.

Düğün öncesi yapılan abartılı kutlamalar Hint medyasını şimdiden heyecanlandırırken sosyal medyada bundan sonra ne olacağı konuşuluyor.