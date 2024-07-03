Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor?

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Yılın düğünü olarak tanımlanan tören, 12-14 Temmuz tarihleri ​​arasında damat Anant'ın anne ve babası Mukesh ve Nita Ambani'nin 16 bin kişi kapasiteli 27 katlı konutunda gerçekleştirilecek. Peki yılın düğününde bizi neler bekliyor?

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 1

YILIN DÜĞÜNÜNE HAZIRLIK

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani, bu ayın sonlarında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Radhika Merchant ile "yılın düğünü" olarak tanımlanan görkemli bir törenle evlenmeye hazırlanıyor.

Düğün öncesi yapılan abartılı kutlamalar Hint medyasını şimdiden heyecanlandırırken sosyal medyada bundan sonra ne olacağı konuşuluyor.

DÜNYA HABERLERİ

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 2

DÜĞÜN ÖNCESİ PARTİSİ SES GETİRDİ

Mart ayında çift, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi yaklaşık bin 200 üst düzey konuğun katıldığı üç günlük bir düğün öncesi partisi düzenlemişti.

5 bin 500 drone'un yer aldığı bir ışık gösterisi, Rihanna'nın performansıyla renklenen gece boyunca gökyüzünü aydınlattı.

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 3

DÖRT GÜNLÜK AKDENİZ TURU

Ardından, Mayıs ayının sonlarında bir hafta sonu çift, arkadaşları ve aileleri için dört günlük bir Akdeniz gezisi düzenledi.

Gezide Avrupa'nın birçok noktasına seyahat edildi ve Katy Perry, Backstreet Boys ve opera yıldızı Andrea Bocelli gibi yıldızların sahneleri yer aldı.

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 4

GELİN VE DAMAT KİMLERDİR?

Yılın düğününün damadı, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre tahmini serveti 118 milyar dolar olan Asya'nın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu olan 29 yaşındaki Anant Ambani.

Radhika Merchant ise, ilaç devi Viren Merchant'ın kızı ve onun şirketi Encore Healthcare'de çalışıyor.

New York Üniversitesi mezunu olan Merchant, Vogue dergisine Ambani ile 2017'de bir araba yolculuğu sırasında ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığını söyledi.

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 5

Mumbai'deki düğün, 12-14 Temmuz tarihleri ​​arasında Anant'ın anne ve babası Mukesh ve Nita Ambani'nin 16 bin kişi kapasiteli 27 katlı konutunda gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar sıkı bir şekilde saklandı, ancak düğün öncesi etkinliklere bakılırsa, yaklaşan düğünün görkemli olması bekleniyor. İşte bildiklerimiz...

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 6

DÜĞÜNDE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Hindu geleneğine uygun olarak çiftin düğün tarihlerinin doğum haritalarındaki uğurlu günlere göre seçildiği söyleniyor. Hindu düğünleri genellikle birkaç etkinliği içerir ve bir günden fazla sürer.

Hindistan'ın en büyük haber ajanslarından biri olan ANI tarafından yayınlanan sızdırılmış bir düğün davetiyesine göre, şenlikler 12 Temmuz'da başlayacak.

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 7

Ertesi gün "ilahi kutsama" töreni olacak ve şenlikler 14 Temmuz'da nikah resepsiyonuyla sona erecek.

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 8

Düğün davetiyesine göre, yaklaşan düğünde konukların cuma günü "geleneksel Hint" kıyafetleri giymeleri bekleniyor.

Bu kıyafetler arasında kadınlar için sari, erkekler için ise bol pantolon ve tunik olan kurta yer alabilir.

Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor! Yılın düğününde bizi neler bekliyor? - 9

Konuklardan ertesi gün "Hint resmi" kıyafetleri, Pazar günkü resepsiyon etkinliğinde ise "Hint şıklığı" giymeleri istendi.

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