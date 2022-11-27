Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü

Şili'nin Atacama Çölü nadir bulunan birçok bitki ve bakteri türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen çöp yığınları bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.

Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 1

Şili'deki Atacama Çölü'nün ekosistemi bölgeye atılan çöpler yüzünden tehlike altında.

Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 2

Avrupa, Asya ve ABD'de satılamayan binlerce ton kıyafet Şili'ye gönderiliyor.

Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 3

Yetkililer doğada çözülmesi yüz yıllar alabilecek bu kıyafetlerin havayı ve toprağı kirlettiğine dikkat çekiyor.

Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 4

İkinci el araçlar da Atacama'ya bırakılmış durumda. Kullanılabilir olanlar Peru, Bolivya ve Paraguay gibi ülkelere ihraç ediliyor. Kalanlar ise lastikleriyle birlikte çürümeye bırakılıyor.

Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 5

Atacama Çölü 100 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor.

Çöl yüzeyi nadir bulunan birçok bitki ve bakteri türüne ev sahipliği yapıyor.

Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 6
Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 7
Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 8
Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 9
Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 10
Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 11
Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 12
Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 13
Atacama Çölü dünyanın çöplüğüne dönüştü - 14

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER