"Ateş Çemberi"ndeki Japonya'da çocuklar depreme karşı eğitiliyor

Japonya'da 1923'te yaşanan ve ülke tarihinde en fazla can kaybına neden olan deprem olarak da bilinen Kanto Depremi, 1995'te Japonya'nın batısında meydana gelen Büyük Hanshin Depremi ve 2011'deki yıkıcı deprem ve tsunami tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden oldu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kötü konut koşullarına sahip ülke, 1923'teki Kanto Depremi, 1959'da da Ise-wan Tayfunu'yla sarsıldı.

Yıllar sonra, 2011'de Tohoku bölgesinde çok sayıda can kaybının yaşandığı bir deprem kaydedildi. Depremin ardından yaşanan tsunami, ülkeyi yeni bir afet tehdidiyle yüz yüze getirdi. Konutların tsunami karşısındaki savunmasızlığı, "beklenmeyen afetlere hazırlık" yaklaşımını güçlendirdi.