"Ateş Çemberi"ndeki Japonya'da çocuklar depreme karşı eğitiliyor
24.11.2025 16:26
AA
Yılda bin 500 depremin yaşandığı Japonya’da çocuklara doğal afet eğitimi veriliyor. Öğrenciler tahliye, ilk yardım, yangın söndürme ve gıda hazırlamayı öğreniyor.
YILDA BİN 500 DEPREM MEYDANA GELİYOR
"Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı'nda bulunan ve yılda bin 500 depremin yaşandığı Japonya’da, çocuklara doğal afete hazırlıklı olma bilinci küçük yaşta aşılanıyor.
Tokyo'nun Odaiba bölgesinde, "Koyo Junior High" isimli okulda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim veriliyor. Aylık düzenlenen tatbikatların yanı sıra yılda bir ya da birkaç kez halkla doğrudan tatbikatlar düzenleniyor.
Böylece afet eğitimi, doğrudan halkla ve acil durum kurumlarıyla bağlantılı pratik tatbikatlarla destekleniyor.
NELER YAPIYORLAR?
Eğitim sırasında öğrenciler bahçede tahliye, ilk yardım eğitimi, yangın söndürme ve gıda hazırlama üzere dört gruba ayrılıyor.
Bir grup, deprem sırasında yaşlıların ve çocukların tahliyesi ile ilk yardımı konusunda rehberlik ediyor, diğer grup ise olası yangın riskine karşı yangın tüpüyle alevlere müdahale ediyor.
Deprem sonrasında gıdaya erişimin kolay olması açısından, öğrenciler kazanlarda pirinç pişiriyor ve paketleyerek afetzedelere hazır hale getiriyor.
JAPONYA'NIN DEPREM TARİHİ
Japonya'da 1923'te yaşanan ve ülke tarihinde en fazla can kaybına neden olan deprem olarak da bilinen Kanto Depremi, 1995'te Japonya'nın batısında meydana gelen Büyük Hanshin Depremi ve 2011'deki yıkıcı deprem ve tsunami tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden oldu.
Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kötü konut koşullarına sahip ülke, 1923'teki Kanto Depremi, 1959'da da Ise-wan Tayfunu'yla sarsıldı.
Yıllar sonra, 2011'de Tohoku bölgesinde çok sayıda can kaybının yaşandığı bir deprem kaydedildi. Depremin ardından yaşanan tsunami, ülkeyi yeni bir afet tehdidiyle yüz yüze getirdi. Konutların tsunami karşısındaki savunmasızlığı, "beklenmeyen afetlere hazırlık" yaklaşımını güçlendirdi.