Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından İsrail, Lübnan'ı hedef almaya bugün de devam ediyor. İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi ve Sur kentine yoğun hava saldırıları düzenledi. Aynı zamanda ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yönelik ağır bombardıman devam ederken çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Lübnan'dan ateşlenen beş roket ise İsrail'in kuzeyindeki açık alanlara düştü.

Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 1

HAVA SALDIRILARI YANGINA NEDEN OLDU

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı ateş bugün de devam etti.

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda yangınlar çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 2

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Hava saldırılarına hedef olan binalar ve çevresinde büyük tahribat meydana geldi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentinde bulunan Mesaj İzci Derneğine bağlı sivil savunma merkezi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Hava saldırısında dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 3

ENKAZ ALTINDA BEŞ KİŞİ VAR

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Bekaa bölgesine de saldırı düzenledi.

Ayn beldesindeki bir evi hedef alan hava saldırısında enkazdan altı kişinin naaşı çıkarıldı.

Enkaz altında beş kişinin daha olduğu ifade edilen haberde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 4

İsrail savaş uçakları, güneydeki Kefr Şuba, Kefr Kila, doğudaki Hermel kenti ve çevresine de yoğun saldırılar düzenledi.

Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 5

İSRAİL ORDUSU AÇIKLADI

İsrail ordusu, Lübnan'daki “düzinelerce” Hizbullah hedefine yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ordu açıklamasında göre saldırılarda “örgüte ait silahların ve askeri yapıların depolandığı binalar” hedef alındı.

Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 6

LÜBNAN'DAN ROKETLER ATEŞLENDİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Lübnan'dan ateşlenen beş roket İsrail'in kuzeyindeki Tiberias Gölü yakınlarındaki açık alanlara düştü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 7
Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 8
Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar - 9
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