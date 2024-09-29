Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar

HAVA SALDIRILARI YANGINA NEDEN OLDU

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı ateş bugün de devam etti.

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda yangınlar çıktı.