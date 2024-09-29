Ateş hattı büyüyor: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından İsrail, Lübnan'ı hedef almaya bugün de devam ediyor. İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi ve Sur kentine yoğun hava saldırıları düzenledi. Aynı zamanda ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yönelik ağır bombardıman devam ederken çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Lübnan'dan ateşlenen beş roket ise İsrail'in kuzeyindeki açık alanlara düştü.
HAVA SALDIRILARI YANGINA NEDEN OLDU
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı ateş bugün de devam etti.
İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda yangınlar çıktı.