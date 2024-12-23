Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Kışın vurduğu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 2 milyon Filistinli, rüzgâr, soğuk ve yağmurdan korunmak için mücadele ediyor. Gazze'deki derme çatma kamplarda yaşayan aileler, gece çökerken İsrail hava saldırılarının hedefi haline gelebilecekleri endişesiyle ateş yakmaya korkuyor. (Haber: Derya Doğan)

Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? - 1

Filistinliler, kış mevsiminde ellerinde kalan son imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Yardım görevlileri ve bölge sakinlerine göre Gazze'de battaniye ve sıcak tutacak giysi sıkıntısı yaşanıyor, ateş yakmak için çok az odun bulunuyor ve ailelerin içinde yaşadığı çadırlar ve yamalı muşambalar aylar süren yoğun kullanımın ardından giderek yıpranıyor.

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Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? - 2

"7 YAŞINDAKİ KIZIM AĞLIYOR"

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir kampta barınan yerinden edilmiş bir Filistinli olan Omar Şabet, “Gün batımından sonra çadırlarımıza giriyoruz ve dışarı çıkmıyoruz çünkü hava çok soğuk ve gece yarısı daha da soğuyor” dedi.

El Cezire'ye konuşan ve diğer pek çok kişi gibi aylar önce Gazze'deki evini terk etmek zorunda kalan Şabet, “7 yaşındaki kızım geceleri üşüdüğü için neredeyse ağlıyor” diye ekledi.

Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? - 3

SADECE YAZLIK KIYAFETLERİ VAR

Güneydeki Refah kentinden kıyıdaki Mawasi bölgesine göç etmek zorunda kalan Shadia Aiyada'nın, sekiz çocuğunun kırılgan çadırlarının içinde titremesini önlemek için sadece bir battaniyesi ve bir sıcak su torbası var.

Associated Press haber ajansına konuşan Aiyada, “Hava tahminlerinden yağmurlu ve rüzgarlı günlerin yaklaştığını öğrendiğimiz her seferinde korkuyoruz çünkü çadırlarımız rüzgarla birlikte kalkıyor. Şiddetli rüzgarlı havanın bir gün biz içerideyken çadırlarımızı yıkmasından korkuyoruz” dedi.

Evlerinden kaçtıklarında çocuklarının yanlarında sadece yazlık kıyafetleri olduğunu söyledi.

Isınmak için akraba ve arkadaşlarından ödünç almak zorunda kalmışlar.

Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? - 4

HEDEF HALİNE GELMEKTEN KORKUYORLAR

Gazze'de gece çökerken insanlar İsrail hava saldırılarının hedefi haline gelebilecekleri endişesiyle ateş yakmaya korkuyor.

Birleşmiş Milletler, derme çatma barınaklarda yaşayan insanların kışı atlatamayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BM en az 945 bin kişinin Gazze'de çok pahalı hale gelen kışlık malzemelere ihtiyacı olduğunu bildirdi. BM ayrıca geçen kış artan yetersiz beslenme nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yeniden tırmanmasından korkuyor.

İsrail ordusu neredeyse tüm insani yardımların Gazze'ye girişini engellediği için Gazze'ye yardım ulaştırmak imkansız hale geldi.

Sonuç olarak 22 bin çadır Ürdün'de, yüz binlerce battaniye de Mısır'da mahsur kaldı.

Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? - 5

“Doğru düzgün kıyafet yok, çorap yok, hiçbir şey yok. Böyle bir hayat yaşayacağımızı hiç beklemiyorduk. Evim kuzeyde çok güzeldi” diyen bir başka yerinden edilmiş Filistinli Reda Abu Zarada, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Zarada, “Sabahları donarak uyanıyoruz. Donmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Soğuktan titriyoruz" diye ekledi.

Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? - 6
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