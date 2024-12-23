Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
Kışın vurduğu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 2 milyon Filistinli, rüzgâr, soğuk ve yağmurdan korunmak için mücadele ediyor. Gazze'deki derme çatma kamplarda yaşayan aileler, gece çökerken İsrail hava saldırılarının hedefi haline gelebilecekleri endişesiyle ateş yakmaya korkuyor. (Haber: Derya Doğan)
Filistinliler, kış mevsiminde ellerinde kalan son imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor.
Yardım görevlileri ve bölge sakinlerine göre Gazze'de battaniye ve sıcak tutacak giysi sıkıntısı yaşanıyor, ateş yakmak için çok az odun bulunuyor ve ailelerin içinde yaşadığı çadırlar ve yamalı muşambalar aylar süren yoğun kullanımın ardından giderek yıpranıyor.