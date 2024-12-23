Ateş yakmaya korkuyorlar: Donmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

"7 YAŞINDAKİ KIZIM AĞLIYOR"

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir kampta barınan yerinden edilmiş bir Filistinli olan Omar Şabet, “Gün batımından sonra çadırlarımıza giriyoruz ve dışarı çıkmıyoruz çünkü hava çok soğuk ve gece yarısı daha da soğuyor” dedi.

El Cezire'ye konuşan ve diğer pek çok kişi gibi aylar önce Gazze'deki evini terk etmek zorunda kalan Şabet, “7 yaşındaki kızım geceleri üşüdüğü için neredeyse ağlıyor” diye ekledi.