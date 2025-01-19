Ateşkes anlaşması İsrail hükümetini düşürecek mi? Bir parti koalisyondan çekildi, diğeri tehdit etti

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ben Gvir istifa etti. Bir diğer aşırı sağcı isim Dini Siyonizm Partisinin lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de saldırılar tekrar başlamazsa hükümeti düşüreceğini söyledi.

Ateşkes anlaşması İsrail hükümetini düşürecek mi? Bir parti koalisyondan çekildi, diğeri tehdit etti - 1

Gazze'de ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Ordu Radyosu'na konuştu.

Smotrich, İsrail'in "Gazze'yi işgal etmesi ve geçici bir askeri hükümet kurması gerektiğini çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolunun olmadığını" savundu.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "strateji konusunda zayıf" olmakla suçlayan Smotrich, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemizi ve yönetmemizi sağlayacak şekilde savaşmaya dönmezse hükümeti düşüreceğim" dedi.

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Ateşkes anlaşması İsrail hükümetini düşürecek mi? Bir parti koalisyondan çekildi, diğeri tehdit etti - 2

"UYGULAMAYACAKSAN EVİNE GİT"

Smotrich, "Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına, 'Bu benim politikam, uygulamayacaksan evine git' derdim” ifadelerini kullandı.

Bakan Smotrich, dün yayınladığı video mesajında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılara ilişkin bazı taleplerini kabul etmesinin ardından hükümette kaldığını duyurdu.

Ateşkes anlaşması İsrail hükümetini düşürecek mi? Bir parti koalisyondan çekildi, diğeri tehdit etti - 3

"SAVAŞ SONA ERMEYECEK" KARARI

"Tehlikeli" olarak nitelendirdiği Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engelleyemediklerini ancak hem kabinede hem de diğer yollarla Gazze'deki savaşın hedeflerine ulaşmadan hiçbir şekilde sona ermeyeceği kararını aldırttıklarını vurgulayan Smotrich, "Savaş metodunu tamamen değiştirme konusunda taahhüt talep ettik ve aldık" diye ekledi.

Ateşkes anlaşması İsrail hükümetini düşürecek mi? Bir parti koalisyondan çekildi, diğeri tehdit etti - 4

Dini Siyonizm Partisi, 16 Ocak'taki açıklamasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "koşullu" yeşil ışık yakmıştı.

Ateşkes ilanı beklenirken İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve iki bakan anlaşma nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Yahudi Gücü partisi artık iktidardaki koalisyonun bir parçası değil ancak parti, Netanyahu hükümetini düşürmeye çalışmayacaklarını bildirdi.

Ben Gvir en başından beri Hamas'la bir anlaşmaya karşı çıkıyordu. 

Ateşkes anlaşması İsrail hükümetini düşürecek mi? Bir parti koalisyondan çekildi, diğeri tehdit etti - 5
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