Ateşkes anlaşması İsrail hükümetini düşürecek mi? Bir parti koalisyondan çekildi, diğeri tehdit etti
Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ben Gvir istifa etti. Bir diğer aşırı sağcı isim Dini Siyonizm Partisinin lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de saldırılar tekrar başlamazsa hükümeti düşüreceğini söyledi.
Gazze'de ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Ordu Radyosu'na konuştu.
Smotrich, İsrail'in "Gazze'yi işgal etmesi ve geçici bir askeri hükümet kurması gerektiğini çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolunun olmadığını" savundu.
Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "strateji konusunda zayıf" olmakla suçlayan Smotrich, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemizi ve yönetmemizi sağlayacak şekilde savaşmaya dönmezse hükümeti düşüreceğim" dedi.