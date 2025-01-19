Ateşkes anlaşması İsrail hükümetini düşürecek mi? Bir parti koalisyondan çekildi, diğeri tehdit etti

Dini Siyonizm Partisi, 16 Ocak'taki açıklamasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "koşullu" yeşil ışık yakmıştı.

Ateşkes ilanı beklenirken İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve iki bakan anlaşma nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Yahudi Gücü partisi artık iktidardaki koalisyonun bir parçası değil ancak parti, Netanyahu hükümetini düşürmeye çalışmayacaklarını bildirdi.

Ben Gvir en başından beri Hamas'la bir anlaşmaya karşı çıkıyordu.