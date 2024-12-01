Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor"
İsrail sokakları bir kez daha rehine ailelerinin ve ateşkes isteyen İsraillilerin öfkesiyle dolup taştı. İsrailli göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve rehine takası anlaşması talebiyle düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti. Sokakları dolduran göstericiler, "Netanyahu esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı. Başbakan Netanyahu, "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlanıyor.
"SEN BAŞTASIN, SEN SUÇLUSUN"
İsrail sokakları bir kez daha rehine yakınlarının ve ateşkes talep eden İsraillilerin öfkesiyle dolup taştı.
Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı.