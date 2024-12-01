Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor"

İsrail sokakları bir kez daha rehine ailelerinin ve ateşkes isteyen İsraillilerin öfkesiyle dolup taştı. İsrailli göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve rehine takası anlaşması talebiyle düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti. Sokakları dolduran göstericiler, "Netanyahu esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı. Başbakan Netanyahu, "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlanıyor.

Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 1

"SEN BAŞTASIN, SEN SUÇLUSUN"

İsrail sokakları bir kez daha rehine yakınlarının ve ateşkes talep eden İsraillilerin öfkesiyle dolup taştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı.

DÜNYA HABERLERİ

Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 2

ESİR TAKASI ÇAĞRISI

Bazı esir yakınları, yaptıkları konuşmalarla hükümete esir takası anlaşması yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Ayrıca Lübnan ile ateşkes sağlanmasının ardından İsrailliler, üç ay sonra ilk kez esir takası talebiyle Hayfa'da da gösteri düzenledi.​​​​​​​

Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 3

SAVUNMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Tel Aviv'de düzenlenen protesto öncesinde esir aileleri Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı.

Hamas'ın ABD vatandaşlığı olan İsrailli bir esirin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a "özgürlükleri için müzakere yapmak adına nüfuzunu kullanması" çağrısında bulunduğu görüntülerini paylaşması konusunda bir basın açıklaması düzenlendi.

Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 4

"HÜKÜMET BİZE İHANET EDİYOR"

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, "Esirleri geri getirmek ve saldırıları sona erdirmek için yeni bir anlaşma önerisi sunmayan bir hükümet, esirlere ve biz ailelere ihanet ediyor." dedi.

Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 5

"GAZZE'Yİ ELE GEÇİRMEK İÇİN ACELE EDİYORLAR"

Zangauker, Başbakan Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in İsrailli esirleri görmezden gelerek Gazze'de "yerleşim birimleri kurmak için acele ettiklerini" söyledi.

Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 6

HALK "HÜKÜMET İSTİFA" DİYOR

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin edilirken, İsrail'de her hafta cumartesi günü Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için protesto düzenleniyor.

Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 7

NETANYAHU'NUN SİYASİ ÇIKARLARI

Başbakan Netanyahu, "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 8
Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 9
Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor" - 10
DAHA FAZLA GÖSTER