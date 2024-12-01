Ateşkes çağrısı İsrail sokaklarında: "Netanyahu rehinelere ihanet ediyor"

"SEN BAŞTASIN, SEN SUÇLUSUN"

İsrail sokakları bir kez daha rehine yakınlarının ve ateşkes talep eden İsraillilerin öfkesiyle dolup taştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı.