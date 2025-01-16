Ateşkes duyuruldu ama hava saldırıları ve ölümler devam ediyor
Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinden, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin kafa karıştırıcı açıklamalar gelirken, Gazze'ye yönelik saldırılar da devam ediyor. İsrail, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 hedefe hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 250 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasında uzlaşı sağlandığının duyurulmasını da kapsayan son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 hedefe hava saldırısı gerçekleştirdi.