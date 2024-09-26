Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor

Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, gece boyu aralarında altyapı, silah depolama tesisleri ve füze rampaları da olmak üzere Lübnan'daki 75 noktaya hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan uçuşlar yaptı. Saldırılar nedeniyle 654 kişinin yaşamını yitirdiği ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığı aktarıldı.

Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor - 1

ABD ve Fransa'nın ateşkes girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, gece boyu Lübnan'daki 75 noktaya hava saldırısı düzenledi.

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Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor - 2

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgelerinin yanı sıra doğusundaki Bekaa bölgesine de saldırılar gerçekleştirdi.

Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor - 3

LÜBNAN'DA 75 HEDEF VURULDU

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen, aralarında altyapı, silah depolama tesisleri ve füze rampaları olmak üzere 75 hedefi vurdu.

Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor - 4

İSRAİL JETLERİ BEYRUT SEMALARINDA

ABD ve Fransa'nın Lübnan'da üç haftalık geçici ateşkes sağlanması girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan, ses duvarını aşan uçuşlar yaptı.

Lübnan basınına göre de İsrail'in güney bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor.

Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor - 5

ABD VE FRANSA'NIN ACİL ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile sekiz ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı bildirilmişti.

Bu süreçte de Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin tamamlanması istendi.

Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor - 6

ATEŞKES OLACAK MI?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve Fransa tarafından önerilen ateşkes teklifine henüz yanıt vermediğini duyurdu.

Ordusuna tam güçle savaşmaya devam etme talimatı verdiğini aktaran Netanyahu, Gazze'deki çatışmaların tüm savaş hedeflerine ulaşılıncaya kadar devam edeceğini aktardı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ise uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşıladığı ve Tel Aviv'in yanıtını beklediği bildirildi.

Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor - 7

654 KİŞİ ÖLDÜ, 500 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 654 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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