Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor
Lübnan'ı havadan bombalamaya devam eden İsrail ordusu, gece boyu aralarında altyapı, silah depolama tesisleri ve füze rampaları da olmak üzere Lübnan'daki 75 noktaya hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan uçuşlar yaptı. Saldırılar nedeniyle 654 kişinin yaşamını yitirdiği ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığı aktarıldı.
ABD ve Fransa'nın ateşkes girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, gece boyu Lübnan'daki 75 noktaya hava saldırısı düzenledi.