Ateşkes görüşmeleri çıkmazda: İsrail saldırıları Lübnan'ı vuruyor

İSRAİL JETLERİ BEYRUT SEMALARINDA

ABD ve Fransa'nın Lübnan'da üç haftalık geçici ateşkes sağlanması girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan, ses duvarını aşan uçuşlar yaptı.

Lübnan basınına göre de İsrail'in güney bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor.