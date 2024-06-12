Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Hamas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes teklifine yanıt verdi. Ancak İsrail, Hamas'ın verdiği yanıtı reddetti. Tel Aviv, Hamas'ın kalıcı ateşkes ve İsrail kuvvetlerinin Gazze'den çekilmesi için yeni bir zaman aralığı sunduğunu savundu.
Hamas Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes teklifine yanıt verdi. Açıklama, Mısır ve Katarlı yetkililerden geldi. Ancak yanıtın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.