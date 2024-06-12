Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Hamas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes teklifine yanıt verdi. Ancak İsrail, Hamas'ın verdiği yanıtı reddetti. Tel Aviv, Hamas'ın kalıcı ateşkes ve İsrail kuvvetlerinin Gazze'den çekilmesi için yeni bir zaman aralığı sunduğunu savundu.

Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar - 1

Hamas Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes teklifine yanıt verdi. Açıklama, Mısır ve Katarlı yetkililerden geldi.  Ancak yanıtın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

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Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar - 2

Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Hamas'ın yanıtından memnuniyet duyduklarını söyledi. Washington yönetiminin yanıtı değerlendireceğini açıkladı.

Yanıta ilişkin hem Hamas hem de İsrailli yetkililerden de açıklamalar yapıldı.

Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar - 3

Hamaslı bir yetkili, savaşın sonra ermesi, İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve bölgenin yeniden inşası gibi taleplerini yinelediklerini açıkladı. "Top artık İsrail'in elinde" ifadeleri kullanıldı.  Ancak daha önce İsrail tarafından "Hamas yok edilene kadar savaş sürecek" açıklamaları yapılmıştı.

Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar - 4

Bir İsrailli yetkili de Hamas'ın yanıtına ilişkin, "Hamas, tüm ana ve en anlamlı şartları değiştirdi" ifadelerini kullandı. Hamas'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından sunulan teklifteki rehine takasını reddettiği belirtildi.

Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar - 5

Bundan kısa süre önce de yine bir İsrailli yetkili, Hamas'ın kalıcı ateşkes ve İsrail askeri güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi için yeni bir zaman aralığı sunduğunu duyurdu.

Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar - 6

Ateşkes çabaları sürerken İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah arasında çatışmalar devam ediyor.

Dün İsrail saldırısında 7 Ekim'den bu yana en üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü. Komutanla birlikte Hizbullah üyesi de hayatını kaybetti.

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