Ateşkes görüşmeleri yine çıkmaza girdi! İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Hamaslı bir yetkili, savaşın sonra ermesi, İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve bölgenin yeniden inşası gibi taleplerini yinelediklerini açıkladı. "Top artık İsrail'in elinde" ifadeleri kullanıldı. Ancak daha önce İsrail tarafından "Hamas yok edilene kadar savaş sürecek" açıklamaları yapılmıştı.