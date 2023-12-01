Ateşkes sona erdi | İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sona erdi. İsrail'in sabahtan bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi de yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı savaş helikopterinden izledi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün "insani ara"nın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.