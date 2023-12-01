Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sona erdi. İsrail'in dün sabahtan bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi de yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı savaş helikopterinden izledi. Öte yandan İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım TIR'larının girişini engellediği belirtildi.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 1

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün "insani ara"nın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.

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Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 2

Buna göre, İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olan ölenlerin sayısı 69 kişi daha artarak 178'e yükseldi. 589 kişi de yaralandı.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 3

Sağlık Bakanlığı bir önceki açıklamasında İsrail'in bugünkü saldırılarında 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 4

İSRAİL SAVUNMA BAKANI, GAZZE'YE BOMBARDIMANI HELİKOPTERDEN İZLEDİ

İsrail Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama ve paylaştığı görüntülere göre Gallant, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları helikopterle havadan takip etti.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 5

Gazze'ye saldırı planlarını kendisinin onayladığını paylaşan Gallant, "Bu sabah saatlerinde bu saldırıların büyüklüğü hem İsrailliler tarafından görüldü hem de Hamas tarafından hissedildi." ifadelerini kullandı.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 6

İSRAİL, GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin Kızılayı dahil, Refah Sınır Kapısı'nda faaliyet gösteren tüm kuruluşlara yaptığı duyuruyla ilgili bilgi verildi.

İsrail'in, 1 Aralık'tan itibaren "bir sonraki emre kadar" Mısır'dan Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyeceğini bildirdiği ve Filistin tarafındaki yardım TIR'larının da en kısa sürede burayı terk etmesini istediği aktarıldı.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 7

Yapılan açıklamada, bunun Filistinlilerin sıkıntılarını ve bunları gidermek için çalışan yardım kuruluşlarının karşılaştığı zorlukları artıracağı kaydedildi.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 8

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 9

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 10

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 11

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 12

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ordusu cuma sabahı "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 13
Ateşkes sona erdi | İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi - 14
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