Ateşkes sona erdi | İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye saldırıları helikopterden izledi
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sona erdi. İsrail'in dün sabahtan bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi de yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı savaş helikopterinden izledi. Öte yandan İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım TIR'larının girişini engellediği iddiası Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi tarafından yalanlandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün "insani ara"nın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.