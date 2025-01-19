Ateşkes, soykırımı unutturur mu? Sayılarla 471 günlük Gazze savaşı

14 FİLİSTİNLİ'DEN BİRİ ÖLDÜ YA DA YARALANDI

Bu saldırının ardından İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanmasına yol açan Gazze Şeridi'ne yönelik işgali başladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre bu işgal, en az 46 bin 913 Filistinlinin hayatına mal oldu. İsrail ordusuna göre 405 İsrail askeri de Gazze'de öldü.

110 bin 265 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi; yani savaşın başlamasından bu yana her 14 Filistinli'den biri öldü ya da yaralandı.