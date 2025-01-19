Ateşkes, soykırımı unutturur mu? Sayılarla 471 günlük Gazze savaşı
Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma sonucu ateşkes başladı. Evleri hâlâ yerinde duran Filistinliler mahallelerine dönmeye başladı ancak bazılarının gidecek yeri yok, bazıları ise bütün ailesini kaybetti. İsrail'in soykırıma varan ve 471 gün boyunca aralıksız süren saldırıları sonucu her 14 Filistinli'den biri öldü ya da yaralandı. 1410 aile tamamen yok olurken, açlık ve soğuk nedeniyle çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. İşte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de yarattığı yıkımın sayılara yansıyan hâli... (Haber: Derya Doğan)
Gazze Şeridi'nde 471 gün sonra ateşkes sağlandı. Ancak bu anlaşmaya kadar geçen süreç, Filistinliler için adeta kıyamet sahneleri yarattı.
Gazze'deki savaş 15 aydan uzun bir süre önce Filistinli direniş grubu Hamas'ın İsrailli topluluklara yönelik sürpriz saldırısıyla başladı.
İsrailli yetkililere göre 7 Ekim 2023'teki saldırıda 815'i sivil olmak üzere 1195 kişi hayatını kaybetti.