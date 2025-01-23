Ateşkesi unuttular! İsrail tankları Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta 2 Filistinli'yi öldürdü

Gazze Sivil Savunması, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta 2 Filistinli’yi öldürdüğünü açıkladı. Saldırı pazar günü uygulamaya geçen ateşkese rağmen gerçekleşti.

Ateşkesi unuttular! İsrail tankları Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta 2 Filistinli'yi öldürdü - 1

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Gazze Sivil Savunması, İsrail tankının Gazze'nin kuzeyindeki Refah bölgesinde 2 Filistinli’yi öldürdüğünü açıkladı.

Saldırı, İsrail ve Hamas, arasında geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti.

DÜNYA HABERLERİ

Ateşkesi unuttular! İsrail tankları Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta 2 Filistinli'yi öldürdü - 2

BATI ŞERİA'DA EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Filistinli Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail ordusu bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskınlarını da sürdürdü.

İsrail askerleri bölgedeki evleri ateşe verdi.

Kundaklama saldırıları Cenin mülteci kampındaki birkaç evi ve El Asir Camii yakınlarındaki bir evi kapsıyor.

Ateşkesi unuttular! İsrail tankları Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta 2 Filistinli'yi öldürdü - 3

CENİN'E BASKININ 3. GÜNÜ

Saldırılar, İsrail'in 12 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan Cenin ve çevresindeki bölgelere düzenlediği baskının üçüncü gününde meydana geldi.

Ateşkesi unuttular! İsrail tankları Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta 2 Filistinli'yi öldürdü - 4
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