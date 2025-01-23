Ateşkesi unuttular! İsrail tankları Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta 2 Filistinli'yi öldürdü
Gazze Sivil Savunması, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta 2 Filistinli’yi öldürdüğünü açıkladı. Saldırı pazar günü uygulamaya geçen ateşkese rağmen gerçekleşti.
Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Gazze Sivil Savunması, İsrail tankının Gazze'nin kuzeyindeki Refah bölgesinde 2 Filistinli’yi öldürdüğünü açıkladı.
Saldırı, İsrail ve Hamas, arasında geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti.