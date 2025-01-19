Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı
Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar sustu. Ateşkes planlanan zamandan yaklaşık 3 saat sonra, dün saat 12.15'te resmen başladı. İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından rehine takası için düğmeye basıldı. Akşam saatlerinde Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail ise 3 kadın rehineye karşılık 90 Filistinliyi gece saatlerinde serbest bıraktı. Serbest bırakılanların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.
Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar sustu. İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ilan edilen ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi.
Ancak sürecin başlangıcı sancılı oldu.
Dün sabah 9.30'da başlayacağı duyurulan ateşkese 1 saat kala İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın ilk gün serbest bırakacağı rehinelerin listesini İsrail'e iletmediğini söyledi.
"Hamas listeyi sunmadan ateşkes yürürlüğe girmeyecek" dedi. Hamas ise ateşkese bağlı olduğunu sahadaki teknik nedenlerden listenin iletilemediğini açıkladı.
Liste beklenirken İsrail yine Gazze'yi vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin ismini arabuluculara iletmesiyle, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından dün saat 12.15'te ateşkes yürürlüğe girdi.