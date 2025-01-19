Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı

Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar sustu. Ateşkes planlanan zamandan yaklaşık 3 saat sonra, dün saat 12.15'te resmen başladı. İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından rehine takası için düğmeye basıldı. Akşam saatlerinde Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail ise 3 kadın rehineye karşılık 90 Filistinliyi gece saatlerinde serbest bıraktı. Serbest bırakılanların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 1

Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar sustu. İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ilan edilen ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi.

Ancak sürecin başlangıcı sancılı oldu.

Dün sabah 9.30'da başlayacağı duyurulan ateşkese 1 saat kala İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın ilk gün serbest bırakacağı rehinelerin listesini İsrail'e iletmediğini söyledi.

"Hamas listeyi sunmadan ateşkes yürürlüğe girmeyecek" dedi. Hamas ise ateşkese bağlı olduğunu sahadaki teknik nedenlerden listenin iletilemediğini açıkladı.

Liste beklenirken İsrail yine Gazze'yi vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin ismini arabuluculara iletmesiyle, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından dün saat 12.15'te ateşkes yürürlüğe girdi.

DÜNYA HABERLERİ

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 2

HAMAS 3 İSRAİLLİ KADINI SERBEST BIRAKTI

Ardından 471 gündür Hamas'ın elinde olan 3 İsrailli kadın rehine Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, üç kadın rehinenin isimlerini, Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, serbest bırakılan 3 rehinenin İsrail ordusuna bağlı özel bir birim ve Şin Bet İstihbarat örgütü gücü eşliğinde İsrail'e götürüldüğü belirtildi.

Üç İsrailli esirin teslim edilme görüntüleri

İsrailli esirlerin ailelerinin sevinci

İsrail, 3 kadın rehineyi böyle teslim aldı

Filistinli mahkumlar, Ramallah'ta coşkuyla karşılandı

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 3

Rehine teslimi sırasında izdihamı önlemek için Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları önlem aldı.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 4

Hamas'ın teslim ettiği 3 kadın rehine sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan rehinelerin aileleri de büyük sevinç yaşadı.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 5

İSRAİL 90 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKTI

İsrail'se 3 kadın rehineyi teslim aldıktan sonra anlaşma gereği 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

Serbest bırakılanların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 6

SERBEST BIRAKILAN MAHKUMLAR COŞKUYLA KARŞILANDI

Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından kutlamalarla, sevinç gösterileriyle karşılandı.

Coşkulu kalabalık, aylarca, hatta yıllarca İsrail tarafından hapse mahkum edilen Filistinlileri karşıladı.

Kutlamalar sırasında havai fişekler de atıldı.

RAMALLAH'TAKİ KARŞILAMA GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYIN

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 7

BİR SONRASI REHİNE TAKASI CUMARTESİ GÜNÜ

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre bir sonraki rehine-mahkum takası cumartesi günü yapılacak

Ateşkes anlaşması her biri 6 hafta sürecek üç aşamadan oluşuyor.

42 günlük ilk aşamada İsrailli 33 rehine serbest bırakılacak.

33 rehine arasında kadınlar, çocuklar, 50 yaşın üzerindeki erkekler, hastalar ve yaralılar yer alıyor.

Hamas'ın elinde halen 94 rehine olduğu belirtiliyor.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 8

YARDIM TIRLARI GAZZE'YE GİRDİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Tüm rehineleri eve getireceğiz" sözü verdi.

Rehine teslimiyle birlikte yardım TIR'ları da Gazze'ye girmeye başladı.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 9

İSRAİL ORDUSU: HER HAFTA ÜÇ YA DA DÖRT REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

İsrail Ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra bir açıklama yaparak saldırı Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a bağlı güçleri taşıyan minibüslerin hedef alındığı belirtti. İsrail ordu sözcüsü, "Bundan sonra her hafta üç ya da dört kadın rehine serbest bırakılacak." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın geç yürürlüğe girmesinde Hamas'ı suçlayan sözcü, "Bu sabah Hamas taahhüdünü yerine getirmedi ve anlaşmada kararlaştırıldığı gibi listeyi teslim etmedi.

Buna göre askeri yapılara ve silahlı Hamas teröristlerine saldırdık ve ateşkes geç yürürlüğe girdi. Anlaşmalardan herhangi bir sapmayı kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 10

HAMAS: ANLAŞMANIN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUZ

Hamas'ın silahlı kanat sözcüsü, arabulucuların İsrail'i Gazze Ateşkes anlaşmasına bağla kalmaya zorlaması gerektiğini söyledi. Sözcü "Bu savaşa direkt müdahil oldukları için İranlı kardeşlerimizi selamlıyoruz" ifadesini kullandı. 

Hamas'ın silahlı kanat sözcüsü, ateşkese bağlı kalacaklarını ve zaman çizelgesini izleyeceklerini  taahüt ederek kan dökülmesini sonlandırmak için anlaşmasının başarılı olmasını istediklerini belirtti.

Sözcü, İsrail'in olası herhangi bir ihlalinin süreci tehlikeye atacağını ve rehinelerin hayatını riske sokacağını kaydetti.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 11

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDA NE VAR?

Ateşkesin illk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.

İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.

İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.

Ateşkesin ardından ilk rehine takası yapıldı | Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - 12
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