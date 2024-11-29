Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne?

İYİLEŞME SÜRECİNİN İLK ADIMLARI

Dört üst düzey yetkili, ateşkes sürecinin Hizbullah için uzun ve maliyetli bir iyileşme yolculuğunun ilk adımları olduğunu belirtti.

Hizbullah, 30 yılı aşkın süredir liderlik görevini yerine getiren Hasan Nasrallah'ın kaybının ardından hala yas sürecinde.