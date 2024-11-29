Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne?
Geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Çatışmalarda ağır kayıplar veren Hizbullah'ın ateşkesin ardından atacağı adımlar ve izleyeceği strateji merak konusu oldu. Analistlere göre neredeyse 4 bin üyesini çatışmalarda kaybeden Hizbullah, uzun bir toparlanma sürecine girecek. Lübnanlı örgütün gündeminde son bir yılda yaşanan güvenlik ihlalleri ve saldırılara yönelik kapsamlı bir soruşturma var. Üst düzey yetkililer ise yeniden toparlanma sürecinde önceliğin halk olacağını söylüyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle en az bir milyon Lübnanlı sivilin yerinden edildiği aktarılıyor.
DÖRT BİN KİŞİ KAYBETTİ
İsrail ve Hizbullah arasında aylardır süregelen çatışmalar, geçtiğimiz günlerde ABD ve Fransa'nın arabulucuğunda ateşkesle sonuçlandı.
Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların Reuters'a aktardığına göre Hizbullah'ın, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 4 bine yakın mensubunu kaybettiği tahmin ediliyor.