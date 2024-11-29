Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne?

Geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Çatışmalarda ağır kayıplar veren Hizbullah'ın ateşkesin ardından atacağı adımlar ve izleyeceği strateji merak konusu oldu. Analistlere göre neredeyse 4 bin üyesini çatışmalarda kaybeden Hizbullah, uzun bir toparlanma sürecine girecek. Lübnanlı örgütün gündeminde son bir yılda yaşanan güvenlik ihlalleri ve saldırılara yönelik kapsamlı bir soruşturma var. Üst düzey yetkililer ise yeniden toparlanma sürecinde önceliğin halk olacağını söylüyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle en az bir milyon Lübnanlı sivilin yerinden edildiği aktarılıyor.

Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne? - 1

DÖRT BİN KİŞİ KAYBETTİ

İsrail ve Hizbullah arasında aylardır süregelen çatışmalar, geçtiğimiz günlerde ABD ve Fransa'nın arabulucuğunda ateşkesle sonuçlandı.

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların Reuters'a aktardığına göre Hizbullah'ın, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 4 bine yakın mensubunu kaybettiği tahmin ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne? - 2

İYİLEŞME SÜRECİNİN İLK ADIMLARI

Dört üst düzey yetkili, ateşkes sürecinin Hizbullah için uzun ve maliyetli bir iyileşme yolculuğunun ilk adımları olduğunu belirtti.

Hizbullah, 30 yılı aşkın süredir liderlik görevini yerine getiren Hasan Nasrallah'ın kaybının ardından hala yas sürecinde.

Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne? - 3

KAPSAMLI SORUŞTURMA YOLDA

Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte Hizbullah'ın gündeminde örgütsel yapısını tam olarak yeniden kurmak, İsrail saldırılarına zemin hazırlayan güvenlik ihlallerini araştırmak ve teknolojik saldırılara yönelik kapsamlı bir inceleme yapmak yer alıyor.

Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne? - 4

ÇAĞRI CİHAZI PATLAMALARI

Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarında yaşanan eş zamanlı patlamalar dünya gündemine oturmuştu.

Ertesi gün de ülkedeki telsiz ve radyolarda sistemlerinde patlama gerçekleşmişti. Saldırılarda en az 40 kişi yaşamını yitirirken, 3 bine yakın kişi de yaralanmıştı.

Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne? - 5

ÖNCELİK YENİDEN İNŞA OLACAK

Hizbullah'ın üst düzey siyasetçilerinden Hasan Fadallah, Reuters'a yaptığı açıklamada toparlanma sürecinde önceliğin "halk" olacağını söyledi.

Ağır bombardımana maruz kalmış Lübnan şehirlerini yeniden inşa etmek için çalışacaklarını söyleyen Fadallah, "Önceliğimiz insanlara barınma sağlamak, enkazları temizlemek, şehitlerle vedalaşmak ve şehirleri yeniden inşa etmek." diye konuştu.

Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne? - 6

BİR MİLYON SİVİL YERİNDEN EDİLDİ

Reuters'ın aktardığına göre İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle en az 1 milyon Lübnanlı yerinden edildi.

Lübnanlı yetkililer, İran'ın yeniden toparlanma ve inşa sürecinde Hizbullah'a maddi destek sağlayacağını öne sürüyor.

Ateşkesin ertesi günü: Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne? - 7
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