Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler!
Ateşkesin 6 haftalık ilk aşamasında, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. bazılarının sağlık durumlarının kötü olduğu, solgun ve çok zayıf göründükleri belirtildi. İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerin, evlerine döndüklerinde kutlama yapmamalarını söyledi. (Haber: Derya Doğan)
Gazze'de 15 ay süren İsrail bombardımanının ardından nihayet beklenen ateşkes sağlandı.
İsrail, 417 gün boyunca Gazze'de büyük bir yıkım yaratırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 47 bin Filistinli'yi öldürdü.
Ateşkesin altı haftalık ilk aşaması başladı. Dün, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.
Peki Filistinliler, İsrail hapishanelerinde ne yaşadı?