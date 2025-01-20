Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler!

Ateşkesin 6 haftalık ilk aşamasında, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. bazılarının sağlık durumlarının kötü olduğu, solgun ve çok zayıf göründükleri belirtildi. İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerin, evlerine döndüklerinde kutlama yapmamalarını söyledi. (Haber: Derya Doğan)

Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler! - 1

Gazze'de 15 ay süren İsrail bombardımanının ardından nihayet beklenen ateşkes sağlandı.

İsrail, 417 gün boyunca Gazze'de büyük bir yıkım yaratırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 47 bin Filistinli'yi öldürdü.

Ateşkesin altı haftalık ilk aşaması başladı. Dün, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.

Peki Filistinliler, İsrail hapishanelerinde ne yaşadı?

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Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler! - 2

7 ay sonra serbest bırakılan Filistinli kadın akademisyen Hedil Şattara, özgürlüğün bedelini Gazze halkının ağır şekilde ödediğini, bu nedenle sevinç ve hüzün arasında karmaşık duygular yaşadıklarını belirtti.

AA’ya konuşan Şattara İsrail cezavlerindeki durumlara ilişkin şunları anlattı:

"Hapishanelerdeki şartlar çok kötü. Kaldığımız odadaki herşey elimizden alındı. Kıyafetlerimizden başka hiçbir şey kalmadı. Cezaevindeki diğer Filistinli kadınlar da benzer sıkıntıları yaşıyor. Ama bunlar bizim gücümüzü ve direncimizi daha da artırdı."

Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler! - 3

"BIRAKILANA KADAR SİNİRLERİMİZLE OYNADIALAR"

İşgal altındaki Batı Şeria'da Aralık 2023'te gözaltına alınan Yasemin ise şunları söyledi:

"İsrail serbest bırakılana kadar sinirlerimizle oynadı. Bir haftadır haber alamıyoruz, dışarıda neler olup bittiğini bilmiyoruz. Öyle ki bu sabahın (dün sabah) bizim için özgürlük günü olduğunu da bilmiyorduk."

AA'ya göre Yasemin de İsrail hapishanesinde tutulan diğer kadınlar gibi, herhangi bir sevinç gösterisinde bulunma durumunda İsrail istihbaratınca yeniden tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya.

Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler! - 4

"SAĞLIK DURUMLARI KÖTÜ"

Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nden araştırmacı Basil Farraj, Filistinli mahkumların Ofer Cezaevi'nden teslim alınışına ve aile üyeleriyle sevinçli buluşmalarına katıldı.

El Cezire'ye konuşan Farraj, otobüslerden inen mahkumların sağlık durumlarının kötü olduğunu söyledi.

Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler! - 5

HER TÜRLÜ İLETİŞİMİ YASAKLADILAR

"Solgun ve çok zayıf göründüklerini gördük" diyen Farraj, "Bence bu, İsraillilerin Filistinlileri uzun süredir hangi koşullarda tuttuğunun bir kanıtı” dedi.

İsrailli yetkililerin savaş öncesinden bu yana mahkumların aileleriyle her türlü iletişimi yasakladığını vurgulayan Farraj, "Dolayısıyla pek çok kişi savaşın başlamasından bu yana sevdiklerini ilk kez görmüş oldular” diye ekledi.

Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler! - 6

"ÇOCUKLARA ÇOCUK GİBİ DAVRANMIYORLAR"

Farraj, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan bazı mahkum yakınlarının İsrailli yetkililer tarafından arandığını ve serbest bırakılan aile üyelerinin evlerine döndüklerinde kutlama yapmamalarının söylendiğini belirtti.

Serbest bırakılan 90 mahkûmun çoğu kadın ve çocuktu.

İsrail askeri mahkemelerinin çocuklara çocuk muamelesi yapmadığını belirten Farraj, "Onlara yetişkin muamelesi yapıyorlar. Bir çocuk olarak bu kadar ağır koşullarda 15 aydan fazla hapsedilmenin ne demek olduğunu tahmin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler! - 7

"KARMAŞIK BİR OPERASYON"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) dün Gazze'den İsrail'e üç esirin ve İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarına 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığı ve transfer edildiği operasyonda yer aldı.

ICRC operasyonu “karmaşık” ve “titiz güvenlik önlemleri” gerektiren bir operasyon olarak tanımladı.

Kızılhaç, şu bilgileri paylaştı: “Büyük kalabalıklar ve artan duygular arasında gezinmek transferler sırasında zorluklar yarattı ve Gazze'de ICRC ekipleri patlamamış mühimmat ve tahrip edilmiş altyapının yarattığı tehlikeleri yönetmek zorunda kaldı” diye ekledi.

Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler! - 8
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