Ateşkesle serbest bırakılan Filistinli mahkumlara baskı: Sevinirlerse tutuklanabilirler!

"BIRAKILANA KADAR SİNİRLERİMİZLE OYNADIALAR"

İşgal altındaki Batı Şeria'da Aralık 2023'te gözaltına alınan Yasemin ise şunları söyledi:

"İsrail serbest bırakılana kadar sinirlerimizle oynadı. Bir haftadır haber alamıyoruz, dışarıda neler olup bittiğini bilmiyoruz. Öyle ki bu sabahın (dün sabah) bizim için özgürlük günü olduğunu da bilmiyorduk."

AA'ya göre Yasemin de İsrail hapishanesinde tutulan diğer kadınlar gibi, herhangi bir sevinç gösterisinde bulunma durumunda İsrail istihbaratınca yeniden tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya.