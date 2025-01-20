Ateşkeste 2. gün: Yardım tırları Gazze'nin kuzeyinde

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkes içerenanlaşma dün 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları ve Tel Aviv'in çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinli açlık ve gıda kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Ateşkes kapsamında her gün Gazze'ye insani yardım taşıyan 600 tırın ulaştırılması hedefleniyor.