Ateşkeste 2. gün: Yardım tırları Gazze'nin kuzeyinde

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasında dün başlayan ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini bildirdi. Ateşkes kapsamında her gün Gazze'ye insani yardım taşıyan 600 tırın ulaştırılması hedefleniyor.

Ateşkeste 2. gün: Yardım tırları Gazze'nin kuzeyinde - 1

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

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Ateşkeste 2. gün: Yardım tırları Gazze'nin kuzeyinde - 2

Fletcher, ateşkesin ilk gününde Gazze'ye 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın gönderildiğini belirtti.

Bu yardım tırlarından en az 300'ünün Gazze'nin kuzeyine gönderileceğini ve yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Fletcher, "15 ay süren amansız savaştan sonra insani ihtiyaçlar şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Kaybedecek zaman yok" dedi.

Ateşkeste 2. gün: Yardım tırları Gazze'nin kuzeyinde - 3

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkes içerenanlaşma dün 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları ve Tel Aviv'in çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinli açlık ve gıda kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Ateşkes kapsamında her gün Gazze'ye insani yardım taşıyan 600 tırın ulaştırılması hedefleniyor.

Ateşkeste 2. gün: Yardım tırları Gazze'nin kuzeyinde - 4
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