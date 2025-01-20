Ateşkeste 2. gün: Yardım tırları Gazze'nin kuzeyinde
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasında dün başlayan ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini bildirdi. Ateşkes kapsamında her gün Gazze'ye insani yardım taşıyan 600 tırın ulaştırılması hedefleniyor.
Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.