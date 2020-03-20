Atina sokaklarında corona virüs sessizliği

Turizm sezonuna hazırlanan Yunanistan corona virüs tedbirleriyle sarsıldı. Eğlence mekanları, otel, sinema, tiyatro, kafeterya gibi mekanların kapatılmasıyla Atina sokakları boş kaldı. NTV Atina Temsilcisi Derya Özcan'ın objektifinden Atina'da son durum...

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ntv.com.tr 20.03.2020 - 18:10

Dünya corona virüsün tehdidi altında, şu ana kadar 183 ülkede vakaya rastlandı. virüsün tehdidi altında, şu ana kadar 183 ülkede vakaya rastlandı.

Dünya Sağlık Örgütü, 10 binden fazla can alan virüsün merkez üssünün artık Avrupa olduğunu açıkladı. , 10 binden fazla can alan virüsün merkez üssünün artık Avrupa olduğunu açıkladı.

Avrupa'da corona virüse karşı ciddi bir mücadele var.

Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da virüsten ölenlerin sayısı 6'ya toplam vaka sayısı ise 464'e yükseldi.

Ülkede ek tedbirler kapsamında pazar gününden itibaren yolcu uçaklarının yurtiçi ve yurtdışı uçuşları durduruldu. Sadece temel ihtiyaç maddesi taşıyan kargo uçaklarına izin veriliyor.

Ayrıca hafta başından itibaren ülkedeki tüm otel, pansiyon ve turistik konaklama yerlerinin nisan ayı sonuna kadar kapatılmasına karar verildi.

Tüm alış veriş merkezleri, kafeterya, bar, lokanta, eğlence merkezi, sinema, tiyatro, kütüphane, müze, arkeolojik alan, şans oyunu merkezleri, tüm spor tesisleri, lunaparklar, kuaförler, güzellik salonları da geçici olarak kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde sosyal medyada "evde oturuyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyayla birlikte sokaklar da boşaldı.

Ülkenin başkenti Atina da corona virüs tedbirlerinden nasibini aldı. NTV Atina Temsilcisi Derya Özcan da boş kalan Atina sokaklarını görüntüledi.