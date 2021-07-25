Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 4 bin kişi, hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planına karşı protesto gerçekleştirdi. Göstericilerin polise taş, molotof kokteyli ve yabancı nesne fırlatmasıyla iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, en az 25 kişi gözaltına alındı.

İHA - ntv.com.tr 25.07.2021 - 11:35

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 1

Yunanistan'da corona virüsle mücadele kapsamında hükümetin sağlık çalışanları için corona virüs aşısını zorunlu hale getirme planı, protestoların fitilini ateşledi.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 2

Yaklaşık 4 bin kişi, zorunlu aşıya karşı başkent Atina'da sokaklara dökülerek Sintagma Meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 3

Barışçıl bir şekilde başlayan göstericiler, kalabalık grubun polise taş, molotof kokteyli ve diğer cisimleri fırlatmasıyla çatışmaya dönüştü.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 4

Polis ise öfkeli kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda en az 25 kişi gözaltına alındı.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 5

Yunanistan'da 11 milyon nüfusun yüzde 45'i corona virüse karşı tam olarak aşılandı. Ülkede şu ana kadar toplam 474 bin 366 corona virüs vakası tespit edilirken, 12 bin 866 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 6

KISITLAMALAR SERTLEŞTİRİLDİ

Yunanistan'da son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 7

Parlamentoda onaylanan yasal düzenlemeyle 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sağlık personeline ve huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 8

Vakalarda daha fazla artış olması durumunda hükümetin aşı zorunluluğunu özel sektör çalışanları ve eğitimcilere de genişletmeyi planladığı belirtiliyor.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 9

SADECE AŞILI KİŞİLERE İZİN VAR

Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor.

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 10
Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınması ve yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezaları kesilmesi öngörülüyor.
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 11

PROTESTOLARDAN KARELER..

Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 12
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 13
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 14
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 15
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 16
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 17
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı - 18

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