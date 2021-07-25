Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü: En az 25 gözaltı

İHA - ntv.com.tr 25.07.2021 - 11:35
Yunanistan'da corona virüsle mücadele kapsamında hükümetin sağlık çalışanları için corona virüs aşısını zorunlu hale getirme planı, protestoların fitilini ateşledi.
Yaklaşık 4 bin kişi, zorunlu aşıya karşı başkent Atina'da sokaklara dökülerek Sintagma Meydanına doğru yürüyüşe geçti.
Barışçıl bir şekilde başlayan göstericiler, kalabalık grubun polise taş, molotof kokteyli ve diğer cisimleri fırlatmasıyla çatışmaya dönüştü.
Polis ise öfkeli kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda en az 25 kişi gözaltına alındı.
Yunanistan'da 11 milyon nüfusun yüzde 45'i corona virüse karşı tam olarak aşılandı. Ülkede şu ana kadar toplam 474 bin 366 corona virüs vakası tespit edilirken, 12 bin 866 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yunanistan'da son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
Parlamentoda onaylanan yasal düzenlemeyle 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sağlık personeline ve huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi.
Vakalarda daha fazla artış olması durumunda hükümetin aşı zorunluluğunu özel sektör çalışanları ve eğitimcilere de genişletmeyi planladığı belirtiliyor.
Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor.