Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nükleer kararını kabul etti: İran, tepki olarak santrifüjleri devreye soktu!

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmasını talep eden kararı kabul etti. Karar taslağı İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından hazırlandı. Rusya ve Çin, İran lehine oy kullanırken, Tahran yönetimi, karara tepki olarak nükleer tesislerinde hazır halde bulunan uranyumu daha hızlı geliştirebilen yeni nesil santrifüjleri aktif hale getirdiğini duyurdu. (Editör: Derya Doğan)

Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nükleer kararını kabul etti: İran, tepki olarak santrifüjleri devreye soktu! - 1

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) dün İran'ın işbirliğini derhal artırması ve İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmasını talep eden kararı kabul etti.

IAEA'nın 35 ülkeyi temsil eden yönetim kurulu, bu adım ile İran üzerinde nükleer faaliyetleri hakkındaki müzakerelere yeniden başlaması için baskı oluşturmayı hedefliyor.

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Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nükleer kararını kabul etti: İran, tepki olarak santrifüjleri devreye soktu! - 2

"YETERSİZ VE SAMİMİYETSİZ"

Karar taslağını hazırlayan İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD, IAEA toplantısına birkaç gün kala İran tarafından gündeme getirilen, uranyum stokunu silah yapımı için gereken seviyenin altında tutma teklifini "yetersiz" ve "samimiyetsiz" olarak niteledi.

Toplantıya katılan diplomatlar Çin, Rusya ve Burkina Faso'nun aleyhte oy kullandığını bildirdi.

Üye ülkelerden 19'u lehte oy kullanırken 12 ülke çekimser kaldı.

Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nükleer kararını kabul etti: İran, tepki olarak santrifüjleri devreye soktu! - 3

URANYUMU DAHA HIZLI GELİŞTİRME HAMLESİ

Tahran yönetimi, aleyhinde alınan karara tepki olarak nükleer tesislerinde hazır halde bulunan uranyumu daha hızlı geliştirebilen yeni nesil santrifüjleri aktif hale getirdiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumundan yapılan ortak açıklamada, UAEA Yönetim Kurulu'nda alınan kararın "İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin baskılarıyla kabul edildiği" ifade edildi.

Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nükleer kararını kabul etti: İran, tepki olarak santrifüjleri devreye soktu! - 4

TAHRAN, TALİMATI VERDİ 

Açıklamada, İran'ın daha önce çeşitli düzeylerde, aleyhinde alınacak her türlü karara karşılık vereceğini UAEA'ya bildirdiği kaydedildi.

Bu doğrultuda, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin çeşitli tiplerde yeni nesil ve gelişmiş santrifüjlerin devreye sokulması da dahil olmak üzere etkili önlemler alınması talimatı verdiği bildirildi.

Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nükleer kararını kabul etti: İran, tepki olarak santrifüjleri devreye soktu! - 5

"HAKLAR KAPSAMINDA"

Bu eylemlerin, ülke çıkarlarının korunması, barışçıl nükleer endüstrinin mümkün olduğunca geliştirilmesi ve İran'ın hak ve yükümlülüklerine uygun olarak yürütüldüğünü belirten İran,  buna karşın UAEA ile teknik ve Güvenlik Denetimi Anlaşması çerçevesinde işbirliğininin süreceğini vurguladı.

Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nükleer kararını kabul etti: İran, tepki olarak santrifüjleri devreye soktu! - 6
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