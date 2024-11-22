Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nükleer kararını kabul etti: İran, tepki olarak santrifüjleri devreye soktu!
Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmasını talep eden kararı kabul etti. Karar taslağı İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından hazırlandı. Rusya ve Çin, İran lehine oy kullanırken, Tahran yönetimi, karara tepki olarak nükleer tesislerinde hazır halde bulunan uranyumu daha hızlı geliştirebilen yeni nesil santrifüjleri aktif hale getirdiğini duyurdu. (Editör: Derya Doğan)
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) dün İran'ın işbirliğini derhal artırması ve İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmasını talep eden kararı kabul etti.
IAEA'nın 35 ülkeyi temsil eden yönetim kurulu, bu adım ile İran üzerinde nükleer faaliyetleri hakkındaki müzakerelere yeniden başlaması için baskı oluşturmayı hedefliyor.