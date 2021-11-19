Avcıların kurduğu tuzak nedeniyle hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü

Endonezya'nın Aceh Jaya kasabasındaki köylüler tarafından yaralı halde bulunan filin hayatını kaybettiği duyuruldu. Acılar tarafından tuzağa düşürülen ve sürüsü tarafından terk edilen filin bir koruma kuruma tedavi amacıyla görütüldüğü aktarılmıştı. t