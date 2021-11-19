Avcıların kurduğu tuzak nedeniyle hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü

Haberler - ntv.com.tr - AFP 19.11.2021 - 17:51
Endonezya'nın Aceh Jaya kasabasındaki köylüler tarafından yaralı halde bulunan filin hayatını kaybettiği duyuruldu. Acılar tarafından tuzağa düşürülen ve sürüsü tarafından terk edilen filin bir koruma kuruma tedavi amacıyla görütüldüğü aktarılmıştı. t
Koruma yetkilileri, filin hortumunu keserek hayatını kurtarmaya çalıştıklarını, ancak iki gün sonra yaralarından kaynaklanan bir enfeksiyona yenik düştüğünü söyledi.
Aceh Doğal Kaynakları Koruma Ajansı başkanı Agus Arianto, "Şiddetli enfeksiyon nedeniyle hayatını kurtaramadık. Yardım etmek için elimizden geleni yaptık” diye konuştu.
Bununla birlikte, Sumatra filerinin sayısı, doğal yaşam alanlarındaki Borneo ve Sumatra'daki hızlı ormansızlaşma oranları nedeniyle hızla azalıyor.
Erkek filler, yasadışı fildişi pazarında satılan çok değerli dişleri nedeniyle kaçak avcılara karşı özellikle savunmasız halde bulunuyor. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’nın bildirdiğine göre doğada şu anda yalnızca 2 bin 800 fil bulunuyor.