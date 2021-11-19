Avcıların kurduğu tuzak nedeniyle hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü

Endonezya'da kaçak avcıların kurduğu tuzakta hortumunun yarısını kaybeden yavru Sumatra fili öldü. Nesli kritik derecede tükenme tehdidi altında olan bir yaşındaki fil, tuzağa yakalandıktan sonra sürüsü tarafından geride bırakılmıştı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 19.11.2021 - 17:51

Avcıların kurduğu tuzak nedeniyle hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü - 1

'nın Aceh Jaya kasabasındaki köylüler tarafından yaralı halde bulunan filin hayatını kaybettiği duyuruldu.  Acılar tarafından tuzağa düşürülen ve sürüsü tarafından terk edilen filin bir koruma kuruma tedavi amacıyla görütüldüğü aktarılmıştı. t

Avcıların kurduğu tuzak nedeniyle hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü - 2

Koruma yetkilileri, filin hortumunu keserek hayatını kurtarmaya çalıştıklarını, ancak iki gün sonra yaralarından kaynaklanan bir enfeksiyona yenik düştüğünü söyledi.

Avcıların kurduğu tuzak nedeniyle hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü - 3

Aceh Doğal Kaynakları Koruma Ajansı başkanı Agus Arianto, "Şiddetli enfeksiyon nedeniyle hayatını kurtaramadık. Yardım etmek için elimizden geleni yaptık” diye konuştu.

Avcıların kurduğu tuzak nedeniyle hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü - 4

ORMANSIZLAŞMA VE KAÇAK AVCILIK ONLARI TEHDİT EDİYOR

Bununla birlikte, Sumatra filerinin sayısı, doğal yaşam alanlarındaki Borneo ve Sumatra'daki hızlı ormansızlaşma oranları nedeniyle hızla azalıyor. 

Avcıların kurduğu tuzak nedeniyle hortumunun yarısını kaybeden yavru fil öldü - 5

DOĞADA SADECE 2 BİN 800 ADET KALDI

Erkek filler, yasadışı fildişi pazarında satılan çok değerli dişleri nedeniyle kaçak avcılara karşı özellikle savunmasız halde bulunuyor. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’nın bildirdiğine göre doğada şu anda yalnızca 2 bin 800 fil bulunuyor.

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