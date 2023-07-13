Avrupa basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde oynadığı role övgü: Siyasi bir pazarlama ustası

Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Milen Keremidçiev, şunları kaydetti:



"İsveç’in yolu açıldı. Erdoğan yine elindeki kozlarını en iyi şekilde kullandı ve başta AB’den olmak üzere (ülkesine) maksimum yarar sağladı. Türkiye’nin en çok ısrarcı olduğu konulardan biri, vatandaşlarının vizesiz olarak AB ülkelerine gidebilmeleriydi. Erdoğan, vetoyu kaldırmasıyla bu noktada da ülkesine yine maksimum yarar sağlamış oldu."