Avrupa basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde oynadığı role övgü: Siyasi bir pazarlama ustası
Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolü, Avrupa basınında geniş yer buldu. Almanya'nın Frankfurter Allgemeine gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir "siyasi pazarlama ustası" olarak niteleyerek, Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarları için gerektiğinde fazlasıyla ileri yere gitmeye niyetli olduğunu, dünyaya tereddütsüz bir şekilde gösterdiğini yazdı. İtalyan La Repubblica gazetesi ise haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin merkezinde yer aldığını vurguladı.
Avrupa'da bazı gazetelerin, Türkiye ve Erdoğan'a yönelik eleştirilere de yer verdiği haberlerinde; İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararıyla ve yürüttüğü diplomasiyle Türkiye'nin Zirve'den kazançlı ayrıldığına yer verdi.