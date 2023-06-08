Avrupa Birliği kendi yaptırımlarını deliyor: Rus petrolünü Hindistan'dan alıyorlar

"Ardından bu dizel Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu durum tam anlamıyla Avrupa'nın hala Rus ham petrolünü ithal ettiği anlamına gelmez çünkü teknik olarak dizel farklı bir ürün ve artık Hindistan menşeli hale gelmiş oluyor. Rus ham petrolünden üretilen dizel tedarikine ambargo uygulanması oldukça zor çünkü Rus ham petrolü Hindistan'ın son dönemdeki ham petrol ithalatının yüzde 40-45'ini oluşturuyor ve rafine edildiğinde Suudi Arabistan, Irak ve diğer ülkelerden gelen ham petrolle karışıyor. Yani AB, Hindistan'dan gelen rafineri petrol ürünlerine ya hiç yasak koymayacak ya da tamamen yasaklayacak çünkü dizele dönüştükten sonra kaynağını ayırt etmek imkansız."