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Avrupa çıkış yolu arıyor: Brüksel'de olağanüstü kriz zirvesi

ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Ukrayna'ya askeri yardımları kesmesinin ardından Brüksel'de olağanüstü zirve düzenlendi. Toplantıya Zelenski'yi de çağıran Avrupalı liderler, Rusya ve ABD'ye karşı Ukrayna'ya destek mesajları verdi.

Avrupa çıkış yolu arıyor: Brüksel'de olağanüstü kriz zirvesi - 1

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Brüksel'de Avrupa'nın savunması ve Ukrayna konulu olağanüstüde zirvede buluştu.

Zirve öncesi Avrupalı liderler, Kiev'i desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile zirveye özel olarak davet edilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, zirve girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa çıkış yolu arıyor: Brüksel'de olağanüstü kriz zirvesi - 2

BİR DÖNÜM NOKTASINDAN GEÇİYORUZ

Costa, Avrupa'nın güvenlik ve savunmasının Ukrayna'nınkinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek AB'nin, savaşın ilk gününden bu yana olduğu gibi Kiev'i AB üyesi olana dek desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Von der Leyen de "Avrupa ve ailemizin bir parçası olan Ukrayna için bir dönüm noktasından geçiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa, açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıyadır" diyen von der Leyen, bu nedenle Avrupa'nın hem kendini koruması ve savunması hem de Ukrayna'yı kendini koruyabilecek, kalıcı ve adil bir barış için çaba gösterebilecek bir konuma getirebilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa çıkış yolu arıyor: Brüksel'de olağanüstü kriz zirvesi - 3

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de "Savaşın başından beri gösterdikleri bu kadar belirgin ve güçlü destek için tüm Avrupalı liderlerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te yaşadığı tartışmaya atıfta bulunan Zelenski, "Bu süreçte ve geçen hafta boyunca yanımızda yer aldınız" diye konuştu.

Zelenski, "Sadece sözlerle de değil. Bunu hissediyoruz. Ukrayna halkına, Ukraynalı savaşçılara, sivillere, tüm ailelerimize verdiğiniz güçlü mesaj çok önemli" ifadelerini kullandı.

Avrupa çıkış yolu arıyor: Brüksel'de olağanüstü kriz zirvesi - 4

Brüksel'deki olağanüstü zirve, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Kiev'e askeri yardımları askıya alma kararının hemen ardından düzenlenmesi nedeniyle kritik önem taşıyor.

Avrupa çıkış yolu arıyor: Brüksel'de olağanüstü kriz zirvesi - 5
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