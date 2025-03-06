Avrupa çıkış yolu arıyor: Brüksel'de olağanüstü kriz zirvesi

BİR DÖNÜM NOKTASINDAN GEÇİYORUZ

Costa, Avrupa'nın güvenlik ve savunmasının Ukrayna'nınkinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek AB'nin, savaşın ilk gününden bu yana olduğu gibi Kiev'i AB üyesi olana dek desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Von der Leyen de "Avrupa ve ailemizin bir parçası olan Ukrayna için bir dönüm noktasından geçiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa, açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıyadır" diyen von der Leyen, bu nedenle Avrupa'nın hem kendini koruması ve savunması hem de Ukrayna'yı kendini koruyabilecek, kalıcı ve adil bir barış için çaba gösterebilecek bir konuma getirebilmesi gerektiğini vurguladı.