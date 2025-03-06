Avrupa çıkış yolu arıyor: Brüksel'de olağanüstü kriz zirvesi
ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Ukrayna'ya askeri yardımları kesmesinin ardından Brüksel'de olağanüstü zirve düzenlendi. Toplantıya Zelenski'yi de çağıran Avrupalı liderler, Rusya ve ABD'ye karşı Ukrayna'ya destek mesajları verdi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Brüksel'de Avrupa'nın savunması ve Ukrayna konulu olağanüstüde zirvede buluştu.
Zirve öncesi Avrupalı liderler, Kiev'i desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile zirveye özel olarak davet edilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, zirve girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.