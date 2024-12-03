Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi: Suriyeliler nereye gidecek?
Suriye'de iç savaşın yeniden alevenmesi bir kez daha göç riskini gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler 30 Kasım verilerine göre Suriye'de şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi. İtalya, yeni krizin Ortadoğu kadar Avrupa'yı da etkileyebileceğini düşünüyor.
Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad güçleriyle rejim karşıtları arasında 28 Kasım'da başlayan çatışmalar devam ediyor.
İç savaşın yeniden alevenmesi bir kez daha göç riskini gündeme getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çatışmaların başlamasından bu yana Suriye'de yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.
BM tarafından yapılan açıklamada, “Yerinden edilme durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve ortaklar her gün yeni rakamları doğruluyor” denildi.
Açıklamada, 30 Kasım itibariyle 48 bin 500'den fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.