Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi: Suriyeliler nereye gidecek?

"AVRUPA'YI DA ETKİLEYEBİLİR"

Konferans sayesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile uzun uzun görüşme fırsatı bulduğunu belirten Tajani, "Lübnan, zaten bir milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki risk, uzun süre devam edebilecek iç savaşın sonucu olarak yeni göç krizinin ortaya çıkması" dedi.

Tajani, şunları ekledi: "Bu kriz, Lübnan üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir ancak aynı zamanda Avrupa'yı da etkileyebilir, tıpkı diğer iç savaşta olduğu gibi."