Avrupa, Filistin için meydanlara indi: "Bu bir savaş değil, soykırım"
Avrupa'da birçok ülkede binlerce kişi Filistin halkına destek olmak için meydanları hınca hınç dolurdu. Göstericiler "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin" sloganları atarken, İsrail ile birlikte ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) de tepki gösterdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 113 gündür devam ediyor. Filistinli sivillerin de durumu giderek kötüleşiyor.
Avrupa'da birçok şehirde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.