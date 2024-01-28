Avrupa, Filistin için meydanlara indi: "Bu bir savaş değil, soykırım"

"Her zaman Filistin direnişiyle" başlığı altında kent merkezinde yapılan yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan İspanyollar, "İsrail'e boykot", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", "Adalet", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" sloganları attı.