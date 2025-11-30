Avrupa Filistin için sokağa çıktı
30.11.2025 03:42
AA
29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün 47'nci yıldönümünde Avrupa'nın dört bir yanında yüz binlerce kişi İsrail katliamlarını protesto etti.
47 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararıyla ilan edilen Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde bir çok Avrupa kentinde İsrail protesto edildi.
Londra, Stockholm, Paris, Dublin, Viyana, Atina, Cenevre, Berlin ve Roma'nın yanı sıra İspanya'nın 40'tan fazla kentinde yüz binlerce kişi Filistin halkına destek verdi.
"Filistin'e Özgürlük" sloganları atan kalabalıklar Avrupa ülkelerinin hükümetlerinin İsrail ile işbirliğini protesto etti.
Protestocular İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürmesi ve İsrail'e silah satışlarının devam etmesine tepki gösterdi.
Eylemlerde İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin hiçbir suçlama yapılmaksızın tutulduğu hatırlatıldı, Dünya ülkelerine İsrail'e silah satışının sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.
Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD'nin New York kenti ile Rusya'nın başkenti Moskova'da da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.