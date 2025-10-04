Avrupa Gazze için ayakta: On binler sokağa indi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa başkentlerinde on binlerce insan Gazze'yle dayanışma ve İsrail'i protesto etme amacıyla sokaklara çıktı.
İspanya, İtalya ve Portekiz’de on binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki savaşını protesto etmek için sokağa döküldü.
Cumartesi günü İspanya’nın ikinci büyük kenti Barcelona’da 70 bini aşkın kişi, şehir merkezindeki geniş Passeig de Gracia bulvarını doldurdu.
Göstericiler Filistin bayrakları taşıdı, “Gazze canımı yakıyor”, “Soykırımı durdurun” ve “Filoya dokunmayın” yazılı pankartlar taşıdı.