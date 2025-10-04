Avrupa Gazze için ayakta: On binler sokağa indi

Barcelona’daki gösteriler haftalar öncesinden planlanmıştı. Aynı şekilde Madrid, Roma ve Lizbon’da da büyük protestolar düzenleniyor.

Bu eylemler, İsrail donanmasının geçen hafta Gazze ablukasını delmek için Barcelona’dan yola çıkan insani yardım filosunu engellemesinin ardından daha da büyüdü.

Filodaki 450 aktivist, aralarında eski bir Barcelona belediye başkanının da bulunduğu 40’tan fazla İspanyol dahil olmak üzere İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.