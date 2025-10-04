Avrupa Gazze için ayakta: On binler sokağa indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa başkentlerinde on binlerce insan Gazze'yle dayanışma ve İsrail'i protesto etme amacıyla sokaklara çıktı.

İspanya, İtalya ve Portekiz’de on binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki savaşını protesto etmek için sokağa döküldü.

Cumartesi günü İspanya’nın ikinci büyük kenti Barcelona’da 70 bini aşkın kişi, şehir merkezindeki geniş Passeig de Gracia bulvarını doldurdu.

Göstericiler Filistin bayrakları taşıdı, “Gazze canımı yakıyor”, “Soykırımı durdurun” ve “Filoya dokunmayın” yazılı pankartlar taşıdı.

Barcelona’daki gösteriler haftalar öncesinden planlanmıştı. Aynı şekilde Madrid, Roma ve Lizbon’da da büyük protestolar düzenleniyor.

Bu eylemler, İsrail donanmasının geçen hafta Gazze ablukasını delmek için Barcelona’dan yola çıkan insani yardım filosunu engellemesinin ardından daha da büyüdü.

Filodaki 450 aktivist, aralarında eski bir Barcelona belediye başkanının da bulunduğu 40’tan fazla İspanyol dahil olmak üzere İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.

İTALYA'DA 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SOKAKTA

İtalya’da ise cuma günü 2 milyondan fazla kişi, ülke genelinde yapılan bir günlük genel grev kapsamında Gazze halkına destek için sokaklara çıktı.

Roma’da bugün üç Filistinli kuruluş, sendikalar ve öğrenciler tarafından düzenlenen yürüyüşe de on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

İspanya’da son haftalarda Filistin’e destek dalgası büyürken, Başbakan Pedro Sanchez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini sert biçimde eleştiriyor. Sanchez, Gazze’deki yıkımı “soykırım” olarak nitelendirmiş ve İsrailli spor takımlarının uluslararası etkinliklerden men edilmesini istemişti.

Göstericiler, protestoların İsrail hükümetini doğrudan etkilemeyeceğini bilseler de Avrupa liderlerinin Tel Aviv’e karşı daha sert tutum almasını umuyor.

İNGİLTERE'DE YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Londra Metropolitan Polisi, Palestine Action’ın yasaklı bir örgüt olduğunu öne sürerek, gruba destek vermenin suç kabul edildiği uyarısında bulundu.

Londra Metropolitan Polisi,gözaltına alınan eylemci sayısının 355 olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz ay da Londra'da Filistin Eylemi grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlenmişti.

Yetkililer söz konusu gösterilerde 857 kişinin grubu desteklediği için, 33 kişinin ise polis memurlarına saldırı dahil olmak üzere diğer suçlardan gözaltına alındığını açıklamıştı.

YUNANİSTAN'DA EYLEM PLANI: İSRAİL DESTEKÇİLERİ DE SOKAĞA ÇIKACAK

Yunanistan'ın başkenti Atina’da bugünkü protestonun ardından, yarın daha büyük bir eylemin düzenlenmesi bekleniyor. Aynı gün, Atina'da İsrail yanlısı bir eylem daha düzenlenecek.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne dek 67 binden fazla kişinin ölümüne, 170 bine yakın kişinin yaralanmasına yol açtı.

