Avrupa Gazze için ayakta: Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı

Portekiz'in başkenti Lizbon ile Almanya’nın Düsseldorf kentinde Filistin'e destek için düzenlenen protestoda, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.

Filistin'e desteğin en büyük olduğu Avrupa ülkesi olan İrlanda'da da yollar kapatıldı. Eylemlere meclisten de destek verildi.