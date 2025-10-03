Avrupa Gazze için ayakta: Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı

İsrail’in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında eylem vardı. Avrupa başkentlerinde polis göstericilere sert müdahale etti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Sumud Filosuna düzenlediği baskına tepkiler artıyor. Barcelona'dan Bratislava'ya, Lahey'den Stockholm'e kadar birçok avrupa kentinde yüz binlerce kişi İsrail karşıtı gösterilerde sokağa indi.

İspanya'nın başkenti Madrid ve barselona'da protestocular polisle çatıştı. Filistin bayraklarıyla yürüyen protestocular İspanya'nın Küresel Sumud Filosu'na desteğini devam ettirmesini istedi. Polis on bine yakın protestocuyu dağıttı, onlarca kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da polis protestocuları dağıtmak için biber gazı ve cop kullandı. 'Gazze'de açlıktan ölümleri durdurun' yazılı pankartlarla sokaklara dökülenler polisle karşı karşıya geldi.

Filonun başlangıç noktası olan İtalya'da da eylemler geniş katılımlıydı. Başkent Roma ile Milano'da yürüyüşler düzenlendi. Kolezyum'un önü Filistin bayraklarıyla doldu. Cenova'daysa bir tren istasyonu kapatıldı.
İtalya'da bugün genel grev yapılacak. Ülkenin en büyük sendikası fabrikalardan kamu kurum ve kurluşlarına iş bırakacak.

İsveç’in başkenti Stockholm’de de yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti. Kent merkezinde düzenlenen gösterilerde polis bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Hollanda’da göstericiler Dışişleri Bakanlığı’nın girişini kapattıktan sonra Lahey Merkez İstasyonu’nu da bloke etti. Gece geç saatlere kadar devam eden eylemlerde polisin müdahalesi sonucu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Portekiz'in başkenti Lizbon ile Almanya’nın Düsseldorf kentinde Filistin'e destek için düzenlenen protestoda, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.
Filistin'e desteğin en büyük olduğu Avrupa ülkesi olan İrlanda'da da yollar kapatıldı. Eylemlere meclisten de destek verildi.

