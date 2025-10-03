Avrupa Gazze için ayakta: Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı
İsrail’in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında eylem vardı. Avrupa başkentlerinde polis göstericilere sert müdahale etti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.
İsrail'in Sumud Filosuna düzenlediği baskına tepkiler artıyor. Barcelona'dan Bratislava'ya, Lahey'den Stockholm'e kadar birçok avrupa kentinde yüz binlerce kişi İsrail karşıtı gösterilerde sokağa indi.