Avrupa kara teslim oldu. Uçuşlar iptal edildi, yolcular mahsur kaldı
07.01.2026 11:00
NTV - Haber Merkezi
Yoğun kar ve buzlanma, Avrupa'yı etkisi altına aldı. Hava koşullarına bağlı kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, Paris ve Amsterdam başta olmak üzere yüzlerce uçuş iptal edildi.
KAR VE BUZLANMA CAN ALDI
Avrupa genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda büyük aksamalara yol açtı.
Kıtada hava koşullarına bağlı kazalarda en az 6 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce uçuş iptal edildi, binlerce yolcu ise havalimanlarında mahsur kaldı.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Fransa’nın farklı bölgelerinde tehlikeli yol koşulları nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Balkanlar’da ise Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da yoğun kar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.
FRANSA'DA "KARA BUZLANMA" ÖLDÜRDÜ
Fransa’nın güneybatısındaki Landes bölgesinde kara buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi öldü. Paris bölgesinde ise iki ayrı trafik kazası can aldı.
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve mümkünse evden çalışmaları çağrısında bulundu.
Ulusal meteoroloji servisi, 38 bölgenin çarşamba günü kar ve buzlanma nedeniyle turuncu alarm seviyesine alınacağını duyurdu. Çok sayıda tren seferi de iptal edildi.
HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDU
Paris’te Roissy-Charles de Gaulle Airport’ta pistlerin temizlenebilmesi için çarşamba sabahı saatlerinde uçuşların yüzde 40’ının iptal edileceği, Orly Havalimanı’nda ise seferlerin dörtte birinin durdurulacağı açıklandı.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol Airport’ta bugün itibarıyla 400’den fazla uçuş iptal edildi, yüzlerce yolcu bağlantılı uçuşlarını kaçırdı. Havalimanında uzun kuyruklar oluştu.
İptallerin büyük bölümünün Hollanda’nın bayrak taşıyıcı havayolu KLM tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Şirket, uçakların buzdan arındırılmasında kullanılan sıvının neredeyse tükendiğini, “aşırı” hava koşulları ve tedarik gecikmelerinin krizi derinleştirdiğini açıkladı.
Hollanda basını, çarşamba günü planlanan 600 ek uçuşun daha iptal edildiğini duyurdu.
"KAOTİK VE KABUL EDİLEMEZ"
Amsterdam’dan Norveç’e uçmaya çalışan İspanyol yolcu Javier Sepulveda, Reuters’a yaptığı açıklamada havalimanındaki durumu “kaotik, kabul edilemez ve son derece sinir bozucu” sözleriyle tanımladı.
Sabah erken saatlerde sıraya girdiğini ancak saatler sonra hala ilerleyemediğini söyledi.
DEMİRYOLU ULAŞIMI DA AKSADI
Olumsuz hava koşulları demiryolu ulaşımını da vurdu. Hollanda’da salı sabahı bir sistem arızası nedeniyle tüm tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.
Bazı hatlarda seferler yeniden başlasa da gün boyu aksaklıklar sürdü.