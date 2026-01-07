Avrupa kara teslim oldu. Uçuşlar iptal edildi, yolcular mahsur kaldı

Fransa’nın güneybatısındaki Landes bölgesinde kara buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi öldü. Paris bölgesinde ise iki ayrı trafik kazası can aldı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve mümkünse evden çalışmaları çağrısında bulundu.

Ulusal meteoroloji servisi, 38 bölgenin çarşamba günü kar ve buzlanma nedeniyle turuncu alarm seviyesine alınacağını duyurdu. Çok sayıda tren seferi de iptal edildi.