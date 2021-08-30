Avrupa kasabaları taşınanlara 44 bin euroya kadar teşvik veriyor: İşte o kasabalar

ntv.com.tr 30.08.2021 - 15:03
İskoçya, nüfusun azalmasını engellemeye yönelik bir plan kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler aradığını açıkladı. Hükümet, programa 5 milyon sterlin bütçe ayırdığını bildirilirken 100 kişi ya da aileye adaya yerleşmeleri için 50 bin sterlin (580 bin TL) verileceği belirtildi.
Corona virüs pandemisi, dünya çapında iş yapış şekillerinden yaşam yerlerine kadar birçok şeyin değişmesine neden oldu.
Evden çalışmanın arttığı bu süreçte, nüfusu her geçen gün azalan ve ekonomileri tükenen Avrupa köyleri ise, kişilere taşınmaları karşılığında 44 bin euroya kadar (435 bin TL) teşvik teklif ediyor.
Ünlü araştırmacı William Russell, başta azalan nüfus olmak üzere, kasaba veya köylere ekonomik teşvik ve tarihi eser niteliği taşıyan evlerin yenilenmesinin amaçlandığı teşvikler ile ilgili özellikle evden çalışan ‘dijital göçebeler’ adı verilen grubun hedeflendiği belirtti.
İşte özellikle Orta Avrupa’da yer alan ve kişilerin taşınması karşılığında para ödeyen kasaba ve köyler..
İspanyolların bir kısmı, ülkenin geleneksel pueblolarını (köyleri) daha büyük şehirlere taşınmak için terk ediyor.
Bu nedenle yerel yöneticiler, insanları geri getirmenin en iyi yolunun finansal bir teşvik sunmak olduğu sonucuna vararak, taşınan her aileye 3 bin euro (Yaklaşık 30 bin TL) verileceğini açıkladı.
İspanya’da köylerine taşınanlara teşvik verileceğini açıklayan bir diğer köy ise Galiçya dağlarının arasında bulunan Rubia.
Yöneticiler, köye taşınmak için İber yarımadasının manzarasının yeterli olabileceğini düşünse de, taşınan kişilere aylık 100 ila 150 euro arasında para verileceğini aktardı.
İtalya’da son dönemlerde eski ve tarihi evlerin aynı benzer doku ile yenilenmesi amacıyla 1 euroya satışa çıkması her geçen gün daha da popüler oldu.
Sicilya, Sardunya, Abruzzo ve Milano’da yapılan teşvikler ile köy nüfuslarının artırılması hedefleniyor.
1 Euroya tarihi bir ev alıp yenilemenin cazip gelmediği kişiler için ise İtalya’da kişilerin taşınmaları üzerine başka teşvikler de bulunuyor.
İtalya'nın Puglia bölgesinde yer alan orta çağ köyü Candela, bekarlara, çiftlere veya çocuklu ailelere 800 ila 2 bin euro arasında teşvikler sunduğunu açıkladı.
‘Küçük Napoli’ olarak adlandırılan köyden teşvik alabilmek için şartlar ise, 7 bin 500 euronun üzerinde bir maaş ve resmi ikamet başvurusu.
İtalya’da bir diğer teşvik veren köy ise Abruzzo bölgesinde Santo Stefano di Sessanio.
Arnavut kaldırımlarıyla döşenmiş kasaba, kaldığınız süre boyunca bir iş yeri açmanız beklentisiyle, 18-40 yaşları arasındaki yeni sakinleri orada yaşamaya teşvik etmek için yakın zamanda 44 bin euroya varan hibeler sunmaya başladı.
Köy nüfusunun 2 binin altına inmesi nedeniyle teşvik paketini hızlandıran köye başvurma şartlar ise 40 yaşın altında olmak.
Ülkede teşvik ise bin ila 8 bin euro şeklinde üç yılda ödeniyor.