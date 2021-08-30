Avrupa kasabaları taşınanlara 44 bin euroya kadar teşvik veriyor: İşte o kasabalar

İTALYA: SİCİLYA, SARDUNYA VE DİĞER BÖLGELERDEN 1 EUROYA EVLER

İtalya’da son dönemlerde eski ve tarihi evlerin aynı benzer doku ile yenilenmesi amacıyla 1 euroya satışa çıkması her geçen gün daha da popüler oldu.

Sicilya, Sardunya, Abruzzo ve Milano’da yapılan teşvikler ile köy nüfuslarının artırılması hedefleniyor.