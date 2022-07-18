Avrupa kavruluyor: Kırmızı alarm verildi

İspanya ve Portekiz, yangınlarla mücadele ederken, bir diğer güney Avrupa ülkesi İtalya’da da sıcak hava alarm boyutuna ulaştı.



Ülkede hafta sonundan gelecek hafta ortasına kadar etkili olacak aşırı sıcaklar sebebiyle aralarında başkent Roma, Milano ve Floransa’nın da olduğu 10 kentte turuncu alarm verildi.