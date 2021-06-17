Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından yapılan çalışmada, Avrupa'daki 323 kentten alınan veriler karşılaştırıldı. Sonuçlarda, söz konusu şehirlerin yüzde 60'ında, PM 2.5 olarak bilinen ince partikül madde seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen sınırların üzerinde olduğu bulundu. Araştırmacılar, geçen yıl ilan edilen Covid-19 karantinalarının da durumu değiştirmediğini belirtti. Bununla birlikte Polonya'da Nowy Sącz'in en kirli havaya, İsveç'teki Umeå'nın ise en temiz havaya sahip olduğu belirtildi.

ntv.com.tr 17.06.2021 - 13:36

Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 1

COVİD-19 KISITLAMALARI AVRUPA'NIN KİRLİ HAVASINA ETKİ ETMEDİ

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından yayınlanan yeni veriler, pandemi nedeniyle ilan edilen geçen yılki kısıtlamalar sırasında trafik emisyonlarında ve diğer kirleticilerde azalma olmasına rağmen, Avrupa şehirlerinin yarısından fazlasında kirli havanın hüküm sürdüğünün gösterdi.

Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 2

EN KÖTÜ HAVA DOĞU AVRUPA'DA

Bununla birlikte, kömürün hala önemli bir enerji kaynağı olduğu Doğu Avrupa'daki şehirlerin diğerlerinden daha kötü bir durumda olduğu görüldü. Polonya'da Nowy Sącz en kirli havaya sahipken, onu sanayi ve coğrafyanın hava kirliliğini yoğunlaştırma eğiliminde olduğu İtalya'daki Cremona ve Slavonski Brod kentleri izledi.

Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 3

En temiz üç şehir ise İsveç'teki Umeå, Finlandiya'daki Tampere ve Portekiz'deki Funchal oldu.

Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 4

323 KENTİN VERİLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Avrupa Çevre Ajansı (EAA), 2019 ve 2020'de 323 şehirden alınan verileri karşılaştırdı. Bunlardan yalnızca 127'sinde veya yaklaşık yüzde 40'ında PM 2.5 olarak bilinen ince partikül madde seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen sınırların altında olduğunu buldu. 

Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 5

YILDA 400 BİNDEN FAZLA ERKEN ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Bununla birlikte, ince partikül maddeler, ana hava kirliliği kaynaklarının sağlık üzerindeki en büyük etkisine sahip ve Avrupa genelinde yılda 400 binden fazla erken ölüme neden oluyor.

Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 6

Diğer taraftan kuruluş, karantina önlemlerinin dizel motorlardan kaynaklanan emisyonlarla ilişkili tahriş edici bir gaz olan nitrojen dioksit seviyelerinde büyük düşüşlere yol açtığını, ancak partikül madde seviyelerinin yüksek kaldığını duyurdu.

Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 7

Nisan 2020'deki sokağa çıkma kısıtlamalarında bazı şehirlerde azot dioksit seviyeleri yüzde 60'tan fazla düştü, ancak partikül madde seviyelerindeki düşüşler daha az belirgindi. Uzmanlar, bu durumun nedenlerinin sanayinin yanı sıra tarımdan kaynaklanan emisyonlarının olduğunu söyledi.

Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 8
Öte yandan, ajansın hava kirliliği, çevre ve sağlık grubu başkanı Catherine Ganzleben, Covid-19 pandemisinin teşvik ettiği davranış değişikliklerinin gelecekte bir etkisi olabileceğini söyledi. “İnsanlar her gün işe gitmek yerine, uzaktan çalışmayı seçerlerse hava kirliliği seviyelerinde belirli biri düşüş yaşanacaktır” dedi.
Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER