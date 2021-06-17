Avrupa kentlerinin yarısından fazlasında hava kirliliği yaşanamayacak seviyelerde

EN KÖTÜ HAVA DOĞU AVRUPA'DA

Bununla birlikte, kömürün hala önemli bir enerji kaynağı olduğu Doğu Avrupa'daki şehirlerin diğerlerinden daha kötü bir durumda olduğu görüldü. Polonya'da Nowy Sącz en kirli havaya sahipken, onu sanayi ve coğrafyanın hava kirliliğini yoğunlaştırma eğiliminde olduğu İtalya'daki Cremona ve Slavonski Brod kentleri izledi.