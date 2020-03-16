Avrupa kıtasında corona virüsün görülmediği tek ülke kaldı

Avrupa yeni tip corona virüsün merkezi haline geldi. Avrupa'da şu anda vaka sayısı 50 bine yükselirken, ölü sayısı 1932'ye yükseldi. Corona virüs en fazla vurduğu ülkeler, İtalya ve İspanya. Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Balkan ülkesi Karadağ. Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic tedbirleri artırdıklarını söyledi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.03.2020 - 10:19

Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığı'nca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak" diye konuştu.

AVRUPA CORONA VİRÜSÜ İLE NASIL MÜCADELE EDİYOR



İTALYA Avrupa ülkelerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları artmaya devam ederken, ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almaya devam ediyor.



İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı. Ülkede, üç hafta önce patlak veren Covid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Ülkede mevcut corona virüs vaka sayısının 20 bin 603’e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 291'E YÜKSELDİ Corona virüsten dolayı olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da, son rakamlara göre ölü sayısı 291, vaka sayısı 7 bin 798.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de de corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Sanchez ve eşinin Başbakanlık konutunda oldukları, corona virüs protokolü kapsamında ayrı durdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.



Olağanüstü halden dolayı ülke genelinde sadece eczane, market, berber, kuru temizleme dükkanları açık tutulurken, işe gitme ve köpek gezdirme dışında serbest dolaşıma sınırlama uygulanıyor.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 91'E ULAŞTI Corona virüsten hayatını kaybedenlerin 91 ve vaka sayısının 4 bin 511'e ulaştığı Fransa'da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer,



Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne de şehirler arası tren seferlerinin azaltılacağını söyledi. Corona virüsten hayatını kaybedenlerin 91 ve vaka sayısının 4 bin 511'e ulaştığı Fransa'da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, corona virüsü n, halkın yarısından fazlasına bulaşabileceğini belirtti.Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne de şehirler arası tren seferlerinin azaltılacağını söyledi.

ALMANYA SINIRLARI KAPATTI Almanya’nın, yeni tip corona virüs (Covid 19) salgını sebebiyle yarından itibaren Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında yeniden kontrollere başlayacağı belirtildi. Almanya'da ölü sayısı 11'e, vaka sayısı ise 4 bin 558'e yükseldi.



Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, virüsün hem Almanya’da hem de komşu ülkelerde hızlı ve agresif şekilde yayıldığını söyledi.



Bu olayı ciddiye aldıklarını ve buna karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Seehofer, "Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında geçici olarak yeniden kontroller yapılmasına karar verdik" dedi.

İNGİLTERE İngiltere’de yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisi konulan 35 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise bin 372'ye ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, "Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek" ifadesini kullanmıştı.

AVUSTURYA'DA İKİNCİ ÖLÜM VAKASI Avusturya Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkede virüslü sayısı yaklaşık 200 yeni vaka ile 800'e çıktı. Ayrıca virüs nedenli ikinci ölüm de gerçekleşti. Öte yandan, koronavirüsün yayılmasını önlemek ve yayılma hızını azaltmak için hükümet yeni kararlar almayı sürdürüyor.



Başbakan Sebastian Kurz, virüse ilişkin son durumu ve alınan yeni kararları, mecliste yaptığı konuşmada kamuoyuyla paylaştı. Kurz, yeni önlemler kapsamında bütün toplantıların iptal edildiğini bildirerek, salı gününden itibaren bütün restoranların kapatılacağını, böylelikle büyük marketlerin gıda rezervlerinin korunmuş olacağını aktardı.



Zorunlu olunmadığı müddetçe dışarı çıkma konusunda vatandaşların daha bilinçli hareket etmesini isteyen Kurz, sağlık ve gıda sektöründe çalışanların yanı sıra ertelenmesi mümkün olmayan iş yerlerinde çalışanların dışında mümkün olduğu kadar kimsenin dışarı çıkmamasının tavsiye edildiğini aktardı. Kurz, virüs nedeniyle ekonominin zarar görmemesi ve işsizlik oranının artmaması için 4 milyar euro bütçe ayrıldığını da duyurdu.

SIRBİSTAN'DA OLAĞANÜSTÜ HAL Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini söyledi.



Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Covid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi" dedi.

AVRUPA'DA ÜLKE ÜLKE ALINAN TEDBİRLER:



POLONYA Covid-19 için acil durum ilan edilen Polonya'da sınırlar kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son bilgilere göre ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 111'e çıktı, ölü sayısı 3'e yükseldi.

ÇEKYA Çekya Başbakanı Andrej Babis de ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının belli bir oranın üzerine çıkması durumunda, ülkenin tamamında karantina uygulanabileceğini söyledi. Çekya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, virüs bulaşan kişilerin sayısının 214'e çıktığı ifade edildi.

SLOVENYA Corona virüsten ilk ölümün dün yaşandığı Slovenya'da, hükümet toplu taşıma hizmetlerini askıya aldığını açıkladı. Vaka sayısının 181'e ulaştığı ülkede, taksi hizmetinin, araçların düzenli olarak dezenfekte edilmesi koşuluyla devam edeceği bildirildi.



Slovenya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ülke vatandaşlarının, Sırbistan ve Hırvatistan'a geçişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

HIRVATİSTAN Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 7 yeni tespitle vaka sayısının 46'ya ulaştığını açıkladı. Futbol karşılaşmaları askıya alınan ve eğitime ara verilen ülkede İçişleri Bakanlığı, virüsle mücadele kapsamında, Sırbistan ile sınır kapılarında ek kontroller yapılacağını duyurdu.

YUNANİSTAN Yunanistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, vaka sayısı 228 olarak tespit edildi. Komşu ülkeler Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile olan tüm deniz ve kara yollarını kapatma kararı alan Yunanistan, İtalya ve İspanya ile kargo uçakları dışında tüm uçuşları durdurdu, yabancı yolcu gemilerinin Yunan limanlarına yanaşması da yasaklandı.

BELÇİKA Belçika'da vaka sayısı 197 artarak 886 olurken, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak kaydedildi.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ: Yetkililer, vaka sayısının Slovakya'da 54'e, Macaristan'da ise 32'ye yükseldiğini ifade etti.



Malta Halk Sağlığı Kurumu adadaki vaka sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.



Arnavutluk'ta vaka sayısı 42'ye yükselirken, Bosna Hersek'te ise 21'e ulaştı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sokakların boş görüntüsü dikkati çekti.