Avrupa ölüyor: Uzmanlardan 'kıyamet günü' uyarısı

BAZI ÜLKELERİN NÜFUSU YARIYA DÜŞTÜ

Nüfus azlığı ihtimali, Elon Musk'ın en sevdiği konulardan biri.

Tesla milyarderi, 2017'de Dünya'daki insan sayısının "çöküşe doğru hızlandığını ancak çok az kişinin bunu fark ettiğini ya da umursadığını" söyledi.

Musk, 2021'de, insanların daha fazla çocuk sahibi olmaması halinde medeniyetin çökeceğini öne sürdü.

Bazı ülkelerin nüfusu yarı yarıya azalırken, özellikle Afrika'da olmak üzere diğerlerinin 22'inci yüzyıla kadar 8 kat artacağı tahmin ediliyor.

Her bir AB ülkesinin doğurganlık oranı, nüfusun sabit kalması için gereken sayı olan 2,1'in çok altında.