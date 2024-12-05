Avrupa ölüyor: Uzmanlardan 'kıyamet günü' uyarısı
Avrupa Birliği'nde doğum oranları, geçen yıl tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Bu durum, “nüfus azlığı” korkularını arttırdı. Uzmanlar, düşük doğum oranlarını uluslararası güç dengesini tamamen yeniden yapılandıracağına inanıyor. Böyle giderse ülkeler göçe bağımlı olacak. Aksi takdirde güçlü ekonomiler; çalışacak, vergi ödeyecek ve yaşlılara bakacak genç insan bulamayabilir.
Avrupa Birliği'nde geçen yıl doğumların tüm zamanların en düşük seviyesine inmesi “nüfus azlığı” korkularını arttırdı.
Bloktaki 27 ülkede, 2023 yılında sadece 3,67 milyon bebek dünyaya geldi.
Bu sayı, 2022 yılına kıyasla yüzde 5,5'lik bir düşüşü gösterirken, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en büyük düşüşe işaret ediyor.
En kötü etkilenen ülkelerde yüzde olarak çift haneli düşüşler kaydedilirken, Romanya'da yüzde 13,9'luk bir düşüş yaşandı.