Avrupa Parlamentosu önünde çiftçilerden protesto

Gösteriye katılan François Leblanc ise yaptığı açıklamada, “Tam bir haksız rekabetin kurbanıyız. İthal edilen hiçbir ürüne kontrol yapılmıyor. Bizi ise her gün yasaklar ve kısıtlamalarla daha fazla engelliyorlar. İki kez cezalandırılıyoruz. Vergiler ve kesilen desteklere karşı gezegenin başka ucundan gelen ürünlere hiçbir vergi uygulanmıyor” ifadelerini kullandı.