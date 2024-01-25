Avrupa Parlamentosu önünde çiftçilerden protesto
Fransa’dan yola çıkan ve Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarından şikayetçi olan çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde protesto düzenledi.
AB'nin doğanın korunması ve tarımsal üretimde yeni sınırlamalar öngören planına karşı Avrupalı çiftçilerin tepkisi büyüyor. Giderek daha sıkılaşan tarımsal üretim kriterlerine tepki gösteren çiftçiler, Fransa’dan yola çıkarak Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AP önünde protesto düzenledi. Polis, çiftçilerin traktörler ile AP binasının önüne kadar gitmesine izin vermedi. AP binasını önüne boğazından asılmış inek figürü getiren çiftçiler, sıkılaşma nedeniyle haksız rekabet altında ezildiklerini ifade ederek, dünyanın dört bir tarafından gelen tarım ürünleri ile rekabet edemediklerini belirtti.