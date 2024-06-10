Avrupa Parlamentosu seçimlerine aşırı sağ damgası: İşte ilk sonuçlar
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ilk sonuçları açıklanmaya başladı. Almanya'da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) ikinci sıraya yerleşmesi dikkati çekti. Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ilk sıraya yerleşti. Fransa'da AP seçimlerinde partilerin dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleşti. İşte ayrıntılar...
6-9 Haziran'da 27 AB üyesinde düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyurulmaya başlandı.