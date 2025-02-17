Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır
Trump-Putin görüşmesi sonrası Ukrayna’sız barış müzakereleri tartışması sürerken İngiltere’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Başbakan Starmer, Ukrayna'ya İngiliz askerleri göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Bu, Fransa'nın ardından Kiev'e asker takviyesine ilişkin yapılan en net açıklama oldu. Starmer, İngiliz askerlerini ve kadınlarını “tehlikeye atma” kararını hafife almadığını, ancak bunun Rusya lideri Putin'i durdurmak için gerekli olduğunu söyledi. Rusya Ukrayna Savaşı krizinde Avrupa'da son durum... (Haber: Derya Doğan)
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savaş sonrası herhangi bir barış gücünün parçası olarak Ukrayna'ya İngiliz askerleri göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
Daily Telegraph gazetesine konuşan Starmer, İngiliz askerlerini ve kadınlarını “tehlikeye atma” kararını hafife almadığını, ancak Ukrayna'da kalıcı bir barışın sağlanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “daha fazla saldırganlıktan” caydırmak için gerekli olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen yılın şubat ayında "Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığını" açıklamıştı.