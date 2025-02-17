Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır

Trump-Putin görüşmesi sonrası Ukrayna’sız barış müzakereleri tartışması sürerken İngiltere’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Başbakan Starmer, Ukrayna'ya İngiliz askerleri göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Bu, Fransa'nın ardından Kiev'e asker takviyesine ilişkin yapılan en net açıklama oldu. Starmer, İngiliz askerlerini ve kadınlarını “tehlikeye atma” kararını hafife almadığını, ancak bunun Rusya lideri Putin'i durdurmak için gerekli olduğunu söyledi. Rusya Ukrayna Savaşı krizinde Avrupa'da son durum... (Haber: Derya Doğan)

Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır - 1

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savaş sonrası herhangi bir barış gücünün parçası olarak Ukrayna'ya İngiliz askerleri göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Daily Telegraph gazetesine konuşan Starmer, İngiliz askerlerini ve kadınlarını “tehlikeye atma” kararını hafife almadığını, ancak Ukrayna'da kalıcı bir barışın sağlanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “daha fazla saldırganlıktan” caydırmak için gerekli olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen yılın şubat ayında "Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığını" açıklamıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır - 2

"ABD GÖRÜŞMELERİ PUTİN İÇİN ŞANS"

Fransız Le Monde gazetesinin Kasım 2024'teki bir haberinde Fransa ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri birlikler gönderme seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı iddia edilmişti.

Bununla birlikte Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme senaryosuna ilişkin geçen sonbaharda gizli bir tatbikat yaptığı öne sürüldü. 

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Avrupa'nın savaşı sona erdirmek için yapılacak “gerçek müzakerelerin” bir parçası olacağını belirtti.

Rubio, ABD'nin bu hafta Rusya ile yapacağı görüşmelerin Putin'in barış konusunda ne kadar ciddi olduğunu görmek için bir şans olduğunun sinyalini verdi.

Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır - 3

"ASKERLER VE KADINLAR" ENDİŞESİ

İngiltere lideri Starmer, Rusya'nın Ukrayna ile savaşının sona ermesinin “Putin'in yeniden saldırmasından önce geçici bir duraklama olamayacağını” dile getirdi.

Starmer bu sözleri ile Ukrayna'ya İngiliz barış gücü göndermeyi düşündüğünü ilk kez açıkça dile getirmiş oldu. İngiliz başbakan daha İngiltere'nin müzakere edilecek herhangi bir barış anlaşmasında rol oynamaya hazır olduğunu söylemişti.

Daily Telegraph'daki makalesinde Starmer, “gerekirse kendi birliklerini sahaya sürerek” Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yazdı.

“Bunu hafife alarak söylemiyorum” diyen Starmer, “İngiliz askerlerini ve kadınlarını potansiyel olarak tehlikeye atmanın getirdiği sorumluluğu çok derinden hissediyorum” ifadesini kullandı.

Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır - 4

UKRAYNA'SIZ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ TEDİRGİN ETTİ

Starmer'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna ile ilgili görüşmelerde bulunmasının ardından Paris'te Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve diğer Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti.

Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürdü.

Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır - 5

"AVRUPA İÇİN VAROLUŞSAL BİR MESELE"

Starmer dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Kıtamızın kolektif güvenliği için nesilde bir kez yaşanacak bir anla karşı karşıyayız. Bu sadece Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili bir mesele değil. Bir bütün olarak Avrupa için varoluşsal bir mesele.”

ABD'li ve Rus yetkililerin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Rusya'nın Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır devam eden savaşını sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelere başlaması bekleniyor.

Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır - 6
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