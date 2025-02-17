Avrupa Putin’i durdurmak için ayaklandı! İngiliz ordusu Ukrayna’ya gitmeye hazır

"ASKERLER VE KADINLAR" ENDİŞESİ

İngiltere lideri Starmer, Rusya'nın Ukrayna ile savaşının sona ermesinin “Putin'in yeniden saldırmasından önce geçici bir duraklama olamayacağını” dile getirdi.

Starmer bu sözleri ile Ukrayna'ya İngiliz barış gücü göndermeyi düşündüğünü ilk kez açıkça dile getirmiş oldu. İngiliz başbakan daha İngiltere'nin müzakere edilecek herhangi bir barış anlaşmasında rol oynamaya hazır olduğunu söylemişti.

Daily Telegraph'daki makalesinde Starmer, “gerekirse kendi birliklerini sahaya sürerek” Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yazdı.

“Bunu hafife alarak söylemiyorum” diyen Starmer, “İngiliz askerlerini ve kadınlarını potansiyel olarak tehlikeye atmanın getirdiği sorumluluğu çok derinden hissediyorum” ifadesini kullandı.