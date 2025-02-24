Avrupa sallanıyor: Almanya, ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor

Almanya'da seçimi kazanan Hristiyan Demokratlar lideri Friedrich Merz, Avrupa'ya ABD'den “gerçek bağımsızlık” kazandırma sözü verdi. Merz, Avrupa'nın en büyük ekonomisi zor durumdayken, toplumu göç konusunda bölünmüşken ve güvenliği ABD ile Rusya-Çin arasında sıkışmışken şansölye olmaya hazırlanıyor. (Haber: Derya Doğan)

Avrupa sallanıyor: Almanya, ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor - 1

Almanya’da dün yapılan genel seçimde, muhafazakar Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU bloğu) oyların yüzde 28,5'ini kazanırken, onu yüzde 20,5 ile neo-Nazi Almanya için Alternatif (AfD) partisi takip etti.

Almanya'nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Friedrich Merz Avrupa'ya ABD'den “gerçek bağımsızlık” kazandırma sözü verdi.

Zafer sonrası açıklama yapan Merz, “Mutlak önceliğim Avrupa'yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD'den bağımsızlığımızı elde edebiliriz” dedi.

"AfD ile bir koalisyonun söz konusu olmadığını hep söyledim" diyen müstakbel başbakan, "Çok temel görüş ayrılıklarımız var. Bizim istediğimizin tam tersini istiyorlar. İşte bu yüzden işbirliği olmayacak” diye konuştu.

Almanya’da ana akım partiler, teknoloji milyarderi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki Elon Musk da dahil olmak üzere ABD'nin önde gelen isimlerinin desteğini alan aşırı sağcı AfD ile ortaklık kurmayı reddediyor.

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Avrupa sallanıyor: Almanya, ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor - 2

"MOSKOVA'NIN MÜDAHALESİ KADAR ÇİRKİN"

Merz ayrıca Donald Trump hükümetini de eleştirerek, “Amerika'dan gelenler konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız. Elon Musk'ın seçim kampanyasına müdahalesi, Moskova'nın müdahalesi kadar dramatik ve çirkindir” dedi.

Diğer liderlerle yuvarlak masa toplantısı düzenleyen Merz,  “İki taraftan da öylesine büyük bir baskı altındayız ki şu anda benim mutlak önceliğim Avrupa'da birliği sağlamak. Avrupa'da birlik yaratmak mümkün” dedi.

Merz'in ABD'ye yönelik bu çıkışı, Trump'ın seçim sonucunu memnuniyetle karşılamasına rağmen geldi.

Avrupa sallanıyor: Almanya, ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor - 3

GÖÇ ÖNERGESİNE AŞIRI SAĞIN DESTEĞİ GERİLİMİ ARTIRDI

Merz, Almanya’da bir Afgan sığınmacının bir adamı ve 2 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü bıçaklı saldırının ardından göç konusunu gündeme getirmişti.

Parlamentoya, güvenlik önlemlerinin artırılması ve Alman kara sınırlarının düzensiz göçe kapatılması çağrısında bulunan iki önerge sundu.

Almanya sınırlarında sığınmacıların daha fazla geri çevrilmesini öngören önerge, aralarında neo-Nazi AfD'nin de bulunduğu muhalefet partilerinin destek vereceğini açıklamasının ardından kabul edildi.

Aşırı sağcı milletvekilleri sonucu alkışlarla karşıladı. Merz'in önerilerinin aşırı sağcılar tarafından desteklenmesi Almanya'da siyasi gerilimi arttırdı.

Hristiyan Demokratlar’ın (CDU/CSU) kısıtlayıcı bir göç politikası ve güvenlik makamları için ek yetkiler öngören kapsamlı reform önerilerini içeren ikinci bir önergesi oy çokluğuyla reddedilmişti.

Avrupa sallanıyor: Almanya, ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor - 4

ŞANSÖLYE "ACI SONUCU" KABUL ETTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sandık çıkış anketlerinin ardından partisinin yenilgisinden sorumlu olduğunu kabul etti.

Şansölye Scholz'un Sosyal Demokratları (SPD), ZDF'nin tahminine göre yüzde 16,5 oy oranıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü sonucunu aldı.

Scholz bu “acı” bir sonucu kabul ettiğini söyledi.

Öte yandan Yeşiller de yüzde 11,8'de kaldı.

Özellikle genç seçmenlerden gelen güçlü destek, radikal sol Die Linke partisini yüzde 8,7 oy oranına taşıdı.

Piyasa yanlısı Hür Demokratlar (FDP) ve yeni gelen Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisi parlamentoya girmek için yüzde 5 barajı civarında seyretti.

Avrupa sallanıyor: Almanya, ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor - 5

KADINLAR SOLA ERKEKLER SAĞA OY VERDİ

Seçimlerdeki 83'lük katılım oranı 1990'daki birleşme öncesinden bu yana görülen en yüksek katılım oranı oldu.

Erkek seçmenler daha çok sağa yönelirken, kadın seçmenler sol partilere daha güçlü destek verdi.

Muhafazakârları sağa kaydıran "atılgan bir ekonomik liberal" olan Merz, 16 yıl boyunca Almanya'yı yöneten eski muhafazakâr Şansölye Angela Merkel'in antitezi olarak görülüyor.

Merz, Scholz hükümetinin uzak durduğu Ukrayna'nın daha uzun menzilli Taurus füzeleriyle donatılmasını şartlı olarak destekliyor ve Avrupa'nın NATO'ya sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünüyor.

Avrupa sallanıyor: Almanya, ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor - 6
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