Avrupa sallanıyor: Almanya, ABD’den ayrılmaya hazırlanıyor

Almanya’da dün yapılan genel seçimde, muhafazakar Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU bloğu) oyların yüzde 28,5'ini kazanırken, onu yüzde 20,5 ile neo-Nazi Almanya için Alternatif (AfD) partisi takip etti.

Almanya'nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Friedrich Merz Avrupa'ya ABD'den “gerçek bağımsızlık” kazandırma sözü verdi.

Zafer sonrası açıklama yapan Merz, “Mutlak önceliğim Avrupa'yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD'den bağımsızlığımızı elde edebiliriz” dedi.

"AfD ile bir koalisyonun söz konusu olmadığını hep söyledim" diyen müstakbel başbakan, "Çok temel görüş ayrılıklarımız var. Bizim istediğimizin tam tersini istiyorlar. İşte bu yüzden işbirliği olmayacak” diye konuştu.

Almanya’da ana akım partiler, teknoloji milyarderi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki Elon Musk da dahil olmak üzere ABD'nin önde gelen isimlerinin desteğini alan aşırı sağcı AfD ile ortaklık kurmayı reddediyor.