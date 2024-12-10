Avrupa Suriyelilere kapıyı kapattı: Hangi ülkeler başvuruları dondurdu? Kaç başvuru askıya alındı?

ALMANYA BİRİNCİ SIRADA

Reuters haber ajansının aktardığı Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine göre, nüfus ve GSYH bakımından AB'nin en büyük ülkesi olan Almanya bu yıl Suriyeli sığınmacıların en çok gittiği ülke oldu.

Suriye'den Almanya'ya 72 bin 420 başvuru yapıldı.

Ajans, yaklaşık 47 bin 270 kişinin kararsız kaldığını söyledi.