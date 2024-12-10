Avrupa Suriyelilere kapıyı kapattı: Hangi ülkeler başvuruları dondurdu? Kaç başvuru askıya alındı?
Almanya, İngiltere, İtalya ve Avusturya'nın Suriyelilerin sığınma taleplerini askıya almasının ardından açıklama yapan BM Mülteci Ajansı, Avrupa genelinde 131 bin 574 Suriyelinin iltica başvurularına yanıt beklediğini bildirdi. Ajans, şimdiye kadar 85 binden fazla başvurunun beklemeye alındığını kaydetti. Peki Suriyelilerin başvurularını askıya alan ülkeler hangileri?
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı UNHCR, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde 131 bin 574 Suriyelinin iltica başvurularına yanıt beklediğini söyledi.