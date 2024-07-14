Avrupa ülkelerinden Trump'a saldırı girişimine sert tepki

İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın Pensilvanya'daki miting sırasında vurulmasına dair gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Kendisine dayanışma ve hızlı şekilde iyileşmesi için en iyi dileklerimi belirtiyor ve seçim kampanyasının gelecek aylarda diyalog ve sorumluluğun, nefret ve şiddete üstün gelmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde açıkça Donald Trump’ı desteklediğini belli eden Meloni'nin iktidar ortağı Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini de X platformundaki hesabından, "Donald Trump iyi. Her şeyden ve herkesten daha güçlü. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Amerika'nın ihtiyacı olan başkan bu." yorumunu yaptı.