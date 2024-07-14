Avrupa ülkelerinden Trump'a saldırı girişimine sert tepki

DANİMARKA, FİNLANDİYA VE NORVEÇ
Danimarka Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başbakan Mette Frederiksen, olaya ilişkin açıklama yaptı.
Frederiksen, saldırının haberiyle dehşete kapıldığını, bu tür siyasi şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, düşüncelerinin Trump'ın yanı sıra saldırıda ölen ve yaralananlarla olduğunu vurguladı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, X'te yaptığı paylaşımda, bu saldırıyı ve her türlü siyasi şiddeti kınadı ve Trump'ın sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, X'te yaptığı paylaşımda, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, siyasi şiddetin her türlüsünü kınadı.