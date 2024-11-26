Avrupa umudu çölde bitti

Libya ordusu, çölden geçerek Akdeniz’e ulaşmaya çalışan 300’ün üzerinde düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan göçmenler, yetkililere teslim edildi.

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Libya ordusundan yapılan açıklamada, 444 Tugayına bağlı birimlerin Libya çölünde devriye gezerken bir grup düzensiz göçmenle karşılaştığı belirtildi.

Ordu, Libya çölünü geçerek Akdeniz’e ulaşmaya çalışan 300’ün üzerine düzensiz göçmenin yakalandığı ve ilgili makamlara teslim edildiğini açıkladı.

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Açıklamada, insan kaçakçılığını önlemek için birimlerin devriyelerinin devam edeceği aktarıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

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Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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