Avrupa umudu çölde bitti
Libya ordusu, çölden geçerek Akdeniz’e ulaşmaya çalışan 300’ün üzerinde düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan göçmenler, yetkililere teslim edildi.
Libya ordusundan yapılan açıklamada, 444 Tugayına bağlı birimlerin Libya çölünde devriye gezerken bir grup düzensiz göçmenle karşılaştığı belirtildi.
Ordu, Libya çölünü geçerek Akdeniz’e ulaşmaya çalışan 300’ün üzerine düzensiz göçmenin yakalandığı ve ilgili makamlara teslim edildiğini açıkladı.