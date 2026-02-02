Avrupa ve ABD'de kanallar buz tuttu, insanlar kaymaya gitti

Arktik hava dalgası ABD ve Kanada'nın birçok kentini etkisi altına altı. Ünlü Niagara Şelaleleri'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 14'e düşerken akarsuyun bir kısmı dondu. Kayalıklar boyunca oluşan buz tabakaları ve donmuş şelale ise turistlerin ilgi odağı oldu.

Buz tutmasına rağmen şelaleler asla tamamen akmayı bırakmıyor. Nehir boyunca ve çevredeki kayalarda buz oluşarak suyun tamamen donmuş gibi görünmesine neden oluyor. Niagara Şelaleleri en son 1848'de hem Amerikan hem de Kanada tarafında ve tekrar 1936'da Amerikan tarafında tamamen donmuştu. Günümüzde modern nehir yönetim sistemleri tam donmayı önlüyor.