Avrupa ve ABD'de kanallar buz tuttu, insanlar kaymaya gitti
02.02.2026 16:22
Erdem Güzel
Avrupa ve ABD dondurucu soğukların etkisi altına girdi. ABD'de ünlü Niagara şelalesi donarken Almanya ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinin birçok kentinde akarsular buz tuttu.
NİAGARA ŞELALESİ BUZ TUTTU
Arktik hava dalgası ABD ve Kanada'nın birçok kentini etkisi altına altı. Ünlü Niagara Şelaleleri'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 14'e düşerken akarsuyun bir kısmı dondu. Kayalıklar boyunca oluşan buz tabakaları ve donmuş şelale ise turistlerin ilgi odağı oldu.
Buz tutmasına rağmen şelaleler asla tamamen akmayı bırakmıyor. Nehir boyunca ve çevredeki kayalarda buz oluşarak suyun tamamen donmuş gibi görünmesine neden oluyor. Niagara Şelaleleri en son 1848'de hem Amerikan hem de Kanada tarafında ve tekrar 1936'da Amerikan tarafında tamamen donmuştu. Günümüzde modern nehir yönetim sistemleri tam donmayı önlüyor.
POLONYA'DA KANALLAR DONDU
Polonya'nın Gdansk kentinde de sıcaklıklar -18 dereceye kadar düşerken şehirden geçen Motlawa nehrinin oluşturduğu kanallar buz tuttu. Donmuş kanallar buz pateni yapmak isteyenlerin buluşma noktası oldu. Motlawa'nın en son 2011 yılında donduğu belirtilirken Polonya genelinde hava sıcaklıklarının -20'ye kadar inmesi bekleniyor.
Aynı zamanda Vistula Nehri'nin Baltık Denizi'yle buluştuğu kentte nehir ağzının da donduğu belirtiliyor.
DİNYEPER NEHRİ BUZLA KAPLANDI
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna bir yandan da soğuk havayla mücadele ediyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle Dinyeper Nehri de buz tuttu. Hava sıcaklıklarının -22'ye kadar düştüğü Kiev'de Rusya'nın saldırıları sırasında hasar gören enerji hatları nedeniyle elektrik ve ısıtma sistemlerinde aksamalar yaşanıyor. Kiev metrosunun da elektrik kesintileri nedeniyle aksadığı belirtiliyor.
GÖLDE BUZDA DANS
Almanya'nın en büyük ikinci gölü Müritz'te de benzer görüntüler hakim oldu. Berlin'in kuzeyindeki bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altında 10'a düşüp göl de buz tutunca, çevre halkı patenler ve kayaklarla göle akın etti. Hava sıcaklıklarının göl ve çevresinde en az bir hafta daha sıfırın altında kalması bekleniyor.